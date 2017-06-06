Александр Лукашенко: Молдова может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству партнера

Новости Беларуси. Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству партнера. Об этом заявил 6 июня Александр Лукашенко. Президент встретился с премьер-министром этой страны Павлом Филипом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши государства связывают долгие дружеские и деловые отношения. Страны никогда не теряли связь. Развивают торговлю и совместные проекты. Товарооборот в последнее время несколько снизился, однако для Беларуси сальдо положительное. В Молдове собирают белорусские троллейбусы, автобусы и тракторы. А в Минске разливают молдавские вина. Пора переходить к более прогрессивным проектам, – предлагает наш президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот что вы увидите в Беларуси и мы что-то можем, вам нужно для Молдовы сделать, мы всегда сделаем. Мы этой политики придерживаемся и сейчас. Видите вы, что мы чем-то можем вам помочь, пожалуйста, вы скажите. Что касается нас, то все, что нас интересует в Молдове, мы начинали вместе развивать, создавали совместные предприятия – тоже самое, мы не видели никаких препятствий. Может, и вам, и нам это способствовало нормальному функционированию, выживанию даже в свое время нашим государствам. Я думаю, нам ни в коем случае это потерять нельзя. Словом, вы можете на Беларусь рассчитывать, мы всегда были для вас и будем надежными партнерами. Я уверен, что никто из рынка здесь вас не вытолкнет. Тем более мы создаем здесь совместные предприятия. Если будет желание, давайте больше создавать. По детскому питанию, по сокам. Можем поставлять в любую точку отсюда. Насчет гарантий инвестиций вы можете даже не сомневаться.