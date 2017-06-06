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«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград

06 июня 2017 17:44
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Новости Беларуси. В Белграде продолжаются Дни Минска. Центральным событием 6 июня стало открытие бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 предпринимателей из обеих стран собрались, чтобы перевести двустороннее сотрудничество на язык цифр.

Партнерские отношения наших стран развиваются не только в деловом формате: сегодня в Белграде пробовали белорусские деликатесы, катались на электробусе, сделанном в нашей стране, и даже играли в шахматы.

«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград-1

Разыграть выгодную партию двустороннего сотрудничества, когда на общий результат работают все фигуры на доске, – это путь и совсем не из шахмат, но Дни Минска в Белграде, лишь только начавшись, уже продемонстрировали важные для обеих стран ходы. Представительный бизнес-форум, открывшийся 6 июня, доказал отсутствием свободных мест:

деловые круги Беларуси и Сербии настроены на игру по-крупному и только реальные проекты.

«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград-4

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:
Есть направления, области, где мы можем достичь конкретного результата – это машиностроение, наша техника. Я бы такие направления как культурное сотрудничество, туризм, образование тоже не отодвигал бы в сторону, потому что это наши ближайшие перспективы.

Кроме того, в Белграде к 2020 году планируют обновить парк общественного транспорта, и Беларусь вполне может перестроиться в эту полосу сотрудничества.

Сербия давно закупает наши автобусы и троллейбусы.

«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград-7

Только «рогатых машин», сделанных в Беларуси, в Белграде курсирует почти сотня.

Узнав, что сербские специалисты сейчас тестируют электробусы из разных стран, наша делегация привезла такую машину под маркой BY. Мэр Белграда пожелал лично оценить технические характеристики.

Для тех, кто решил укомплектовать желудок и войти во вкус сотрудничества Сербии и Беларуси, презентовали аппетитную выставку. Особенно жителям Белграда понравилась колбаса. А посетителям в галстуках наш родной хлеб оказался милее деликатесов.

«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград-10

Никола Никодиевич, председатель Скупщины города Белграда:
Мне кажется, что самые показательные результаты Дней Минска в Белграде будут измеряться не только цифрами, но и теплом славянской души.

Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь, а вы, в свою очередь, в нашу страну.

А это уже будут двери для развития дальнейшего сотрудничества, в том числе и экономического.

Сегодня Белград входит в топ-10 крупнейших партнеров белорусской столицы. И подобные встречи для бизнесменов – возможность обменяться визитками. А для тех, кто далек от официальных делегаций, как минимум чуть больше узнать о Беларуси и увидеть, что Минск на высоте.

# Фотофакт # Валерий Брылев # Дни Минска в Белграде # Никола Никодиевич

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