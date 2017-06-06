«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград

Партнерские отношения наших стран развиваются не только в деловом формате: сегодня в Белграде пробовали белорусские деликатесы, катались на электробусе, сделанном в нашей стране, и даже играли в шахматы.

Более 100 предпринимателей из обеих стран собрались, чтобы перевести двустороннее сотрудничество на язык цифр.

деловые круги Беларуси и Сербии настроены на игру по-крупному и только реальные проекты.

Разыграть выгодную партию двустороннего сотрудничества, когда на общий результат работают все фигуры на доске, – это путь и совсем не из шахмат, но Дни Минска в Белграде, лишь только начавшись, уже продемонстрировали важные для обеих стран ходы. Представительный бизнес-форум, открывшийся 6 июня, доказал отсутствием свободных мест:

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Есть направления, области, где мы можем достичь конкретного результата – это машиностроение, наша техника. Я бы такие направления как культурное сотрудничество, туризм, образование тоже не отодвигал бы в сторону, потому что это наши ближайшие перспективы.

Кроме того, в Белграде к 2020 году планируют обновить парк общественного транспорта, и Беларусь вполне может перестроиться в эту полосу сотрудничества.

Сербия давно закупает наши автобусы и троллейбусы.