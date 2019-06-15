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Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом

15 июня 2019 13:52
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Новости Беларуси. На полях саммита ШОС состоялась личная встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на насыщенную повестку дня лидеры пообщались в теплой атмосфере. Александр Лукашенко поздравил своего друга и брата – как часто президенты называют друг друга.

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом-1

Знаковость крепких отношений подчеркнул и подарок главы белорусского государства. 30-сантиметровую бронзовую скульптуру аиста специально для этого случая отлил бобруйский мастер Евгений Добровольский. В Китае, как и в Беларуси, аист является символом семейного счастья и благополучия. В древней китайской культуре эту птицу считают предвестником долголетия и счастья.

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом-4

Сложно не оценить такой знаковый подарок. Как и корзину с натуральными продуктами, выращенными на малой родине Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом-7

Дружеский посыл несет и еще один  презент от белорусского лидера другу Си. Это эксклюзивная ручка с белорусским орнаментом. 

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом-10


Вскоре она может понадобиться для подписания новых совместных проектов. В 2020 году Александр Лукашенко ждет Си Цзиньпина в гости.

# Подарки # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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