Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом

Новости Беларуси. На полях саммита ШОС состоялась личная встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на насыщенную повестку дня лидеры пообщались в теплой атмосфере. Александр Лукашенко поздравил своего друга и брата – как часто президенты называют друг друга.

Знаковость крепких отношений подчеркнул и подарок главы белорусского государства. 30-сантиметровую бронзовую скульптуру аиста специально для этого случая отлил бобруйский мастер Евгений Добровольский. В Китае, как и в Беларуси, аист является символом семейного счастья и благополучия. В древней китайской культуре эту птицу считают предвестником долголетия и счастья.

Сложно не оценить такой знаковый подарок. Как и корзину с натуральными продуктами, выращенными на малой родине Александра Лукашенко.

Дружеский посыл несет и еще один презент от белорусского лидера другу Си. Это эксклюзивная ручка с белорусским орнаментом.