Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах

Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км

«Ну а если Республика Польша откажется или проигнорирует данное мероприятие, то, соответственно, у нас будет другое мнение о политике Республики Польши, и мы будем уже строить свою политику, в том числе военную политику, исходя из данных результатов».