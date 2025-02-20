Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах

В адрес белорусского лидера продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах. Очередное послание пришло из Индии от премьер-министра этого государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес белорусского лидера продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах. Очередное послание пришло из Индии от премьер-министра этого государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарендра Моди, премьер-министр Индии:
Индию и Беларусь традиционно связывают теплые и дружеские отношения. Наше взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, культура, образование и межличностные контакты успешно развивается. Наше членство в многосторонних форумах, таких как ШОС, ООН и другие платформы, предоставляет нам возможности для совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес.