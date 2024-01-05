Лазуткин: для Зеленского нет хорошего варианта – оставлять фронт или набирать туда мясо

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Андрей Лазуткин, политолог:
Когда они проводили активную фазу контрнаступа, там менялось где-то по 20 тысяч в месяц. Это не обязательно убитые, там и раненые, кто-то контужен, кто-то с ума сошел. 20 тысяч в месяц это не так и много для такой страны. Поэтому сегодня они эту мобилизацию проводят, они будут ее и дальше проводить. Не надо думать, что там закончились люди, люди там еще есть. Просто кто-то закрылся в квартире, не выходит на улицу два года, кто-то в бегах. И вот их будут отлавливать. Конечно, вопрос не в том, что есть они или нет. А в том, как они будут мотивированы. Даже когда они обороняли Харьков или Киев в начале, туда бросали тероборону, чтобы сохранить ядро армии кадровое. Они это ядро сохранили и следующий контрнаступ проводили вот этим кадровым ядром. Сегодня уже выбита и эта тероборона неподготовленная, и ядро.
Григорий Азаренок, СТВ:
Так у нас на границе сидят, бухают какие-то больные.
Андрей Лазуткин:
Да, вот таких больных будет просто больше, потому что все качество призыва будет вот такое. И, конечно, когда этот не совсем лояльный элемент, который из квартиры выдернули, где ты сидел два года, записали в мотострелки. И вот тебя бросили на какой-нибудь плацдарм под Крынками. Как такой человек будет воевать? Если таких человек будет 20 % подразделения? Это уже близко к недееспособности, если они еще будут там активные более или менее, остальных агитировать. Поэтому, посмотрим. В принципе, для Зеленского тут нет никакого хорошего варианта. То есть либо оставлять фронт и сокращать линию, либо набирать туда такое мясо, которое потом будут показывать на видео: смотрите, из тряпья сделали там какую-то пирамидку. Прекрасно.
Как Запад планирует разворачивать белорусское направление? Два сценария от Андрея Лазуткина.