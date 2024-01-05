Лазуткин: для Зеленского нет хорошего варианта – оставлять фронт или набирать туда мясо

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда они проводили активную фазу контрнаступа, там менялось где-то по 20 тысяч в месяц. Это не обязательно убитые, там и раненые, кто-то контужен, кто-то с ума сошел. 20 тысяч в месяц это не так и много для такой страны. Поэтому сегодня они эту мобилизацию проводят, они будут ее и дальше проводить. Не надо думать, что там закончились люди, люди там еще есть. Просто кто-то закрылся в квартире, не выходит на улицу два года, кто-то в бегах. И вот их будут отлавливать. Конечно, вопрос не в том, что есть они или нет. А в том, как они будут мотивированы. Даже когда они обороняли Харьков или Киев в начале, туда бросали тероборону, чтобы сохранить ядро армии кадровое. Они это ядро сохранили и следующий контрнаступ проводили вот этим кадровым ядром. Сегодня уже выбита и эта тероборона неподготовленная, и ядро.

Григорий Азаренок, СТВ:

Так у нас на границе сидят, бухают какие-то больные.