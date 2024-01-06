Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Смотрите в воскресенье, 7 января, на телеканале «Россия-Беларусь» в 22:00.

Белорусские дипломаты, невзирая на откровенную враждебность коллективного Запада, продолжают призывать к миру и выступать с конструктивными предложениями. А Беларусь является донором стабильности для всего региона. О том, как в непростых условиях сохранить суверенитет и человечность и что ждет мир в наступившем году, рассуждали эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ: Как белорусская дипломатия сумела остаться дипломатией мира на фоне окружающей войны?

Вальдемар Гердт, немецкий политик : Европейское пространство не заканчивается на границе Польши. И Беларусь – это часть европейского пространства.

Вадим Боровик, политолог: Мы являемся донорами региональной стабильности и заинтересованы максимально в том, чтобы здесь, на Европейской равнине, был мир.

Юрий Дудкин, член общественной организации «Другая Украина»: Это самая стабильная страна в мире и одна из самых суверенных. Суверенитет Беларусь никогда не променяет на колбасу.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Надо выращивать кукурузу, потому что самый востребованный товар 2024 года будет попкорн, нам всем надо запастись попкорном и посмотреть за выборами президента США.

Вадим Боровик:

Мы с вами едим попкорн, а вся история последних 20 лет – кровавая баня.