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Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»

06 января 2024 15:17
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Белорусские дипломаты, невзирая на откровенную враждебность коллективного Запада, продолжают призывать к миру и выступать с конструктивными предложениями. А Беларусь является донором стабильности для всего региона. О том, как в непростых условиях сохранить суверенитет и человечность и что ждет мир в наступившем году, рассуждали эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Смотрите в воскресенье, 7 января, на телеканале «Россия-Беларусь» в 22:00.

Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Как белорусская дипломатия сумела остаться дипломатией мира на фоне окружающей войны?

Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Вальдемар Гердт, немецкий политик:
Европейское пространство не заканчивается на границе Польши. И Беларусь – это часть европейского пространства.

Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Вадим Боровик, политолог:
Мы являемся донорами региональной стабильности и заинтересованы максимально в том, чтобы здесь, на Европейской равнине, был мир.

Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Юрий Дудкин, член общественной организации «Другая Украина»:
Это самая стабильная страна в мире и одна из самых суверенных. Суверенитет Беларусь никогда не променяет на колбасу.

Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Надо выращивать кукурузу, потому что самый востребованный товар 2024 года будет попкорн, нам всем надо запастись попкорном и посмотреть за выборами президента США.

Вадим Боровик:
Мы с вами едим попкорн, а вся история последних 20 лет – кровавая баня.

Что ждёт мир в 2024 году и как сохранить суверенитет? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Юрий Дудкин:
Верьте в то, что добро восторжествует, иначе быть не может.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» – в воскресенье, 7 января, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Вальдемар Гердт # Вадим Боровик # Юрий Дудкин # Павел Фельдман

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