Беларусь представила фотовыставку «Быть чемпионом: история великих побед» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Беларусь масштабно представила свои спортивные возможности в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В штаб-квартире ООН открылась фотовыставка «Быть чемпионом: история великих побед».

Презентовал экспозицию глава МИД нашей страны. Выставка стала международным стартом кампании по презентации Европейских игр-2019.

4 октября завершается рабочий визит Владимира Макея в Нью-Йорк. Он представил позицию Беларуси по реформированию Организации Объединенных Наций, а также по вопросам достижения Целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности. Также состоялась его встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.