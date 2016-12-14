Государственный министр по иностранным делам ОАЭ посетит 14 декабря Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь продолжает развивать ближневосточный вектор деловых и политических отношений. Государственный министр по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов посетит 14 декабря нашу страну. Анвар Мохаммед Гаргаш совместно с Владимиром Макеем проведут третье заседание совместного комитета по сотрудничеству.

Визит проводится в развитие договоренностей между главой белорусского государства и руководством ОАЭ этой осенью. Планируется, что партнеры рассмотрят конкретные проекты в сферах торговли, инвестиций, науки и туризма.

Товарооборот между странами в 2016 году сложился на уровне 30 миллионов долларов, большая часть которого – белорусский экспорт – продукция машиностроения и деревообработки, а также продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.