Председателем пятого созыва Совета Республики стал Анатолий Рубинов. Вице-спикером – Анатолий Русецкий

Новости Беларуси. Верхняя палата парламента занимает важнейшее место в политической системе белорусского государства. Это подчеркнул президент Александр Лукашенко, выступая на открытии первой сессии Совета Республики Национального собрания V созыва. Напутствуя сенаторов, глава государства отметил, что в настоящее время в Палате представителей готовится к представлению около 50 законопроектов. Так что в работу придется включаться с первого дня.

С 19 октября Совет Республики вступает в новый этап функционирования. Не только в связи с началом работы V созыва, но и в связи с переездом в новое здание.

Реконструкция бывшей Нацбиблиотеки велась более двух лет. Здание старенькое, еще 1932 года строения. Приобрело новую жизнь по поручению главы государства. Поэтому Александр Лукашенко на месте проверяет что сделано. Объект не самый простой для работ, но посетители «ленинки», так когда-то называли библиотеку книголюбы, найдут много отличий.

Николай Корбут, управляющий делами Президента Республики Беларусь:

В зале заседаний ранее размещалось хранилище. Была сделана реконструкция, разобраны все поэтажные планировочные решения. Таким образом получен объем, необходимый для проведения заседаний. Также проектом была предусмотрена и выполнена замена стропильной системы кровли, усиление фундаментов цоколей и так далее, проведена соответствующая перепланировка, о чем я доложил. Выполнены все ремонтные работы по помещению.

На четырех этажах нашлось достаточно места для организации рабочего пространства сенаторов. Появились три зала заседаний, предполагающих самый разный формат встреч. Несмотря на деловой минимализм во внешнем оформлении, Совет Республики модернизирован с использованием нового техоборудования, есть пресс-центр для журналистов. Комфортно себя здесь почувствует и человек с ограниченными возможностями – есть подъемник для «колясочников». Появился лифт со стеклянными дверьми. Смогут здесь принять и иностранные делегации.

Ознакомившись с новой обстановкой и работой секретариата, глава государства прошел в зал, где собрались сенаторы. Заседание V созыва открыла председатель ЦИК Лидия Ермошина и, конечно же, впервые прозвучал в новом здании Совета Республики гимн страны.

В Совет Республики избрано 56 человек. Можно сказать, что преемственность состава сохранилась – 17 сенаторов уже были в составах предыдущих лет. Показательно, что более трети Совета Республики – это женщины. И вообще подобравшийся состав в некотором роде – срез белорусского общества. Было высказано предложение сделать новое здание доступным для всех белорусов, а также туристов. Но это дело обсуждения. 19 октября главная тема – предстоящая работа Совета Республики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Совет Республики занимает важнейшее место в политической системе нашего государства. Не секрет, что некоторые наши недоброжелатели называют Совет Республики якобы излишним элементом или искусственной надстройкой в системе белорусской власти. Однако сама жизнь показала, что, только действуя вместе, обе наши палаты создали эффективный Парламент, служащий народу и оберегающий стабильность, мир и спокойствие в обществе.

Специфика и значение деятельности Совета Республики заключаются в том, что он рассматривает проекты законов после им принятия Палатой представителей.

Совет Республики выполняет роль своего рода политико-правового фильтра, коллективного эксперта уже принятых депутатами законопроектов. Это исключительно важная, можно сказать, принципиальная вещь.

Здесь, в Совете, находятся люди, которые неразрывно связаны с живым делом. А именно вы должны оценивать каждый законопроект не столько с точки зрения юридической техники, а в целом, по существу.

Прямо говоря, Вы должны, идя от жизни, от практики, ответить на вопрос – принесет тот или иной закон реальную пользу людям и стране, исполним ли он и не превратится ли этот закон просто в благие пожелания.

Вторая тема после значимости Совета Республики в политической системе страны – развитие местного и самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

В этой связи не могу не сказать о ключевой теме – о местном, или территориальном, самоуправлении. Думаю, нам пора здесь сдвинуться вперед. Ситуация в стране уже давно стабильная, управляемая. Наше общество достаточно повзрослело для того, чтобы развиваться дальше, в том числе и в плане стимулирования поддержки местной инициативы граждан.

По сути, местное самоуправление – это и есть основа демократии. Поэтому в этом плане вы, люди, которые отвечаете за развитие местного самоуправления, контролируете его функционирование, должны сделать предложения для того, чтобы мы сделали определенные шаги в направлении совершенствования местного самоуправления.

Как всегда актуальным остается внешний вектор развития межпарламентских связей.

Александр Лукашенко:

Энергичные продуманные международные контакты по парламентской линии могут и должны давать огромную практическую отдачу. По продвижению наших товаров, по инвестициям, по укреплению имиджа нашей страны.

Работайте с теми, кто уважает наш народ, признает наш суверенитет и готов выстраивать с нами отношения на равных. А это большинство стран мира. Это и братская Россия, и великие Китай и Индия, высокоразвитые восточно-азиатские государства, богатые арабские страны, Венесуэла, вся Латинская Америка, Африка. Парламент каждой из этих стран – это авторитетный государственный институт. И межпарламентские связи могут стать колоссальным подспорьем для наших дипломатов, предприятий.

Много президент говорил и о непосредственной работе сенаторов с населением, а также кадровой политике.

Александр Лукашенко:

Парламентариям надо вести прямой разговор с людьми, прислушиваться к мнению граждан, учитывать их жизненные потребности. Принципиально важно, чтобы Совет Республики действовал спокойно, целенаправленно. Ведь по делам парламентариев будут судить об эффективности работы всей системы власти.

Не надо забывать и о том, что у нас еще Совет Республики выполняет самую широкую кадровую роль в нашей стране, даже шире, чем Палата представителей. И я хотел бы, чтобы присутствующие здесь губернаторы помнили о том, что это хорошее подспорье в их работе. Они, кроме того, что губернаторы, обличены высшей государственной властью, законотворческой. И начиная от законопроектов, где вместе со своими коллегами они дают ответ на вопросы «да или нет этому закону», «жить или не жить». Как я говорил, одеяло – закон. Топорщиться он где-то или нет. Это очень важно. Но и поездки, даже под значком депутата, члена Совета Республики – это великое подспорье для работы губернаторов. Это они должны помнить, и ответственность большая на них ложится.

После окончания своей речи и начала работы первой сессии Совета Республики V созыва президент поблагодарил Лидию Ермошину и Николая Лозовика за проведенную работку ЦИК.

Сенаторы весь день решали организационные вопросы. Председателем вновь избран Анатолий Рубинов, вице-спикером – Анатолий Русецкий, возглавлявший президиум Национальной академии наук страны. Сенаторы проголосовали за образование пяти постоянных комиссий и выбрали их председателей.