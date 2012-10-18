Руководителем нижней палаты Парламента Беларуси снова стал Владимир Андрейченко

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей V созыва начали работу в новом составе. 18 октября избрали председателя Палаты представителей. Сама процедура проходила как на выборах – каждый проголосовал в кабинке и опустил бюллетень в урну. Также депутаты предложили некоторые заседания показывать в прямом эфире.

Владислав Цыдик место в Овальном зале займет в первый раз.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Как и обычно на новую работу идешь и волнение ощущаешь, но будем творчески работать.

Места в Овальном зале депутаты занимают по территориальному признаку. Согласно традиции, первую сессию открыла глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Первую сессию Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь V созыва объявляю открытой.

В составе Палаты представителей произошла значительная ротация. Переизбранных только 21 (на четырех новичков – один опытный).

Прошлая Палата представителей стала рекордсменом. Депутаты приняли более 400 законов. Многие из документов продвигают интеграцию. Неслучайно на заседание приехали парламентарии из России.

Иван Мельников, первый заместитель председателя Государственной Думы России:

У нас большой план на совместную работу по строительству Союзного государства. Было приятно услышать высокую оценку процессу создания Союзного государства из уст президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которую он дал в интервью российским средствам массовой информации. Он назвал союз уникальным интеграционным образованием.

Перед новым составом белорусского Парламента стоит ряд важных задач. И к работе они готовы.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Доверие людей – большая ответственность. И сегодня чувства схожие с теми, которые испытываешь на стадионе. Хороший адреналин, потому что понимаешь, что от тебя ждут результат. Я надеюсь, что результат работы V сессии обязательно все прочувствуют.

И если место призера Олимпийских игр Вадима Девятовского в Парламенте самое спортивное, то самое важное – кресло председателя Палаты представителей – оставалось вакантным до обеда. За своего претендента на этот пост каждый депутат голосовал тайно, в кабинке. В результате Палату представителей возглавит Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Владимир Павлович, прошу Вас занять место председательствующего. Я поздравляю Вас.

Владимир Андрейченко избирался председателем Палаты представителей предыдущего созыва. До этого был губернатором Витебской области, в его биографии также работа сенатором. Коллеги по работе признались, что решающую роль в выборе сыграли профессиональные качества спикера. От нового Парламента Владимир Андрейченко ждет новых идей.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я намерен использовать все возможности, как председатель Палаты представителей, для того, чтобы поднять статус Палаты представителей на новый, более высокий уровень. В русле тех требований, которые были высказаны президентом недавно при выступлении перед нашим Парламентом.

Законы у нас должны быть нового поколения.

И поступило предложение: некоторые заседания проводить в прямом, если не теле-, так радиоэфире. Это на тот случай, чтобы работа парламентариев не показалась кому-то скучной.

Депутаты также выбрали вице-спикера. Им стал Виктор Гуминский. Определились и с количеством комиссий. Их будет 14. А вот состав каждой отдельно уже рассмотрят на следующей неделе.

Президент Александр Лукашенко назначил председателя Гродненского облисполкома Семена Шапиро членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь V созыва. Соответствующий указ президент подписал 18 октября.