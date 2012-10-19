Если ли у Вас ностальгия по громким дебатам в белорусском парламенте 90-x?

Как-то вспомнились походы в продуктовый магазин в начале 90 годов. Берешь с собой купоны – без них рубли – ничто, талоны на сахар, макароны, крупу, мыло, и идешь… к пустым полкам. Возвращаешься с незагруженной авоськой и к телевизору – а там свое мыло. Я не про мыльные оперы, но тоже про сериал - трансляции из Овального зала заседаний Верховного Совета. Зрелище было – не заскучаешь. А вспомнилось все это при просмотре сегодняшних кадров об открытии сессии Палаты представителей уже 5 созыва. Поговорим не только о ностальгии?

Действительно, дебаты в Верховном Совете случались и вполне себе веселые. Доходило и до оскорблений, криков и даже голодовок прямо у трибуны Овального зала. А вот с законами была беда. Законодателям было не до законов. Тот же 12 созыв Верховного Совета мне вспоминается разве что принятым под занавес своей – с позволения сказать – работы любопытным законопроектом. По нему после завершения срока полномочий депутатам гарантировались не только денежное довольствие, но и коммунальные, транспортные и медицинские льготы. Законом проект так и не стал – его не подписал Президент. А вот в глазах избирателей – далеко не барствующих в 90 годы, репутацию тогдашний депутатский корпус подмочил, похоже, окончательно.

Как результат всего - в кавычках - законотворчества уже 13 созыв выбрали с большим трудом и не с первой попытки. Впрочем, результативностью в законах не отличился и последний в истории страны Верховный Совет. А вот на двух референдумах – 95 и 96 годов – белорусы безоговорочно поддержали предложения Президента и по интеграции с Россией, и госсимволике, и конституционных изменениях, определивших зоны ответственности ветвей власти и главы государства. Все то, что депутатами попросту блокировалось, вместе с планами развития страны.

В ноябре 96 года, я, как тележурналист, готовила сюжет о формировании Палаты представителей первого созыва. Ощущение исторического момента – и это – не громкие слова – было у всех присутствующих депутатов еще Верховного Совета 13 созыва. Именно из их числа тогда сформировался первый состав Палаты представителей. А вот после организационных процедур мне, тогда парламентскому обозревателю, уже пришлось рассказывать не об околополитических дискуссиях, а о том, какие законы и как стали приниматься в стране. О дебатах, но уже по конкретным статьям, о возврате проектов на доработку из Совета Республики, и о возвращенных Президентом. Страна практически в каждый год, наконец, успевала вступать с принятым бюджетом. Законы стали сводиться в кодексы, чего раньше не было вообще. Правила жизни приобрели конкретику.

Уже со второго созыва депутаты Палаты представителей работают на профессиональной основе. Часто приходится слышать: в парламенте много учителей, врачей, а нужны юристы. Может, считают некоторые, поэтому часто вносятся изменения в уже принятые законы. Убеждена, что у многих из нас есть другой аргумент: изменения в законы вносит сама жизнь, а в ней сейчас – не правда ли - меняется все очень быстро. А вот грамотно и оперативно отреагировать на эти изменения могут только люди профессиональные. А если это законы, связанные с медициной или тем же образованием? Лучше разберутся юристы или медики с педагогами? Наверное, совместно.

Кстати, в единственной стране – у нас действует именно кодекс об образовании. Кодификация – попытаюсь пояснить – это сведение отдельных законов в один акт – вообще, как говорится, «фишка» двухпалатного белорусского парламента. А тут сразу 26: трудовой, налоговый, избирательный. Что там еще? Да, таможенный, бюджетный, воздушный. Очень важные для всех нас гражданский, жилищный, административный, и даже о браке и семье. За четыре созыва, кажется, наши парламентарии умудрились законодательно охватить все сферы. Спокойно, по деловому, но – кому-то жаль - без громких дебатов.

Сегодня - после избрания спикером уже пятого созыва Палаты представителей Владимир Андрейченко пообещал, что нынешний состав депутатского корпуса будет более открытым для общества. Речь даже идет о телетрансляциях наиболее важных заседаний. Только для любителей обвинять белорусских депутатов в излишнем единодушии предложу вот эти кадры.

Кому-то, может, и нужны такие обсуждения в парламенте. Лично у меня ностальгии по подобным зрелищам из Овального зала как-то нет. Толку от них нам с вами ну никакого. Кесарю - кесарево, а законодателю – все-таки, законы. А вот о них, которые будут приниматься уже новым депутатским корпусом, еще поговорим. С вами была Людмила Ковалева. До встречи.