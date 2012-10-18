Немецкий министр образования списала докторскую диссертацию 30 лет назад

Новости Германии. В Германии министра образования уличили в плагиате. Как выяснилось, свою докторскую диссертацию Анетта Шаван списала. В мае нынешнего года немецкий блогер опубликовал около сотни выдержек из работы министра, в которых, по его мнению, были нарушены правила цитирования.

Судя по всему, министр не глубоко вникала в содержание работы с говорящим названием «Личность и совесть». 32 года назад, защитив диссертацию на тему «Личность и совесть», Аннете Шаван получила докторскую степень по философии. Обвинения в плагиате в адрес министра образования – основание разворошить прошлое, несмотря на истечение срока давности по уголовным преступлениям.

В Германии создана специальная комиссия, которая решит, лишать ли доктора Шаван ученой степени или нет.

Ранее на плагиате поймали министра обороны, который вынужден был оставить свой пост. А теперь кабинет Ангелы Меркель может лишиться и министра образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.