Председатель Госкомвоенпрома: по оценкам мировых ведомств Республика Беларусь входит в 20-ку мировых экспортёров вооружения

Новости Беларуси. Первые модели белорусского стрелкового оружия, новые беспилотники, роботы-разведчики и доход в миллиард долларов. Госкомвоенпром, одна из самых закрытых структур Беларуси, 31 января рассказал об итогах работы за год. Впрочем, не только рассказал – показал: в рамках итоговой коллегии организовали еще выставку новинок белорусской «оборонки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будто попали в «десяточку». Такое настроение в кулуарах встречи у конструкторов, менеджеров предприятий и чиновников Госвоенпрома и военных. Как говорят, отстрелялись лучше, чем в прошлые годы. Экспорт вырос на 15 %.

Олег Двигалев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Говорим уже о миллиарде. Мы уже превысили стоимость миллиарда, ну и по оценкам мировых ведомств на рынке вооружения Республика Беларусь уверено входит в двадцатку мировых экспортёров вооружения.

Не «Полонезом» единым. Наши разработки особенно сильны в оптике, сферах радиоэлектронной борьбы и радиолокации. Всё, что может сдержать и помешать высокоточному оружию.

Алексей Мартинович, начальник сектора разработок встроенных систем ОАО «КБ Радар»:

У нас есть системы достаточно насыщенные по своим функциям, по тактико-техническим характеристикам. Это изделие «Гроза-С» на различных шасси исполняемое. Портативные изделия, которые используются для борьбы с коммерческими дронами.

Ещё одно белорусское удачное направление – вооружение для мобильных сил и спецподразделений. А это то, что оборонительная доктрина требует.

Вот, например, это бронеавтомобиль – МЗКТ – настоящая передвижная крепость для разведывательного подразделения. Такой «Волат» способен в автономном режиме находиться до трех суток.

Белорусская «оборонка» интегрирована с российскими союзниками. Новая вводная для конструкторов от госсекретаря Совбеза. Полная независимость в сборке «Полонеза» и свои ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Это вопросы не только экономической, но и в целом государственной безопасности.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы получили хороший комплекс ракетный. Сейчас находимся на втором этапе всех этих работ. Его суть заключается в увеличении локализации. Комплекс в целом весь белорусский, ракеты частично не наши. Наша задача, чтобы они были полностью белорусского производства.

Систему ПВО сравнивают с ключами от неба. Как нашей «оборонке» подняться на новые высоты, 31 января обсуждали генералы и ученые.

Кстати, прицелились к этому магнитному оружию и самые требовательные покупатели военных технологий. В целом лишь за один 2017 год оборонного экспорта Беларусь увеличила на 15 %.