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«Мы начинаем активную работу с Парламентской ассамблеей Совета Европы». Какие вопросы обсудили депутаты Палаты

31 января 2018 15:23
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Новости Беларуси. От цифровых технологий до вопросов приватизации и инвестиций. В Палате представителей 31 января обсудили повестку и график заседаний грядущей весенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы начинаем активную работу с Парламентской ассамблеей Совета Европы». Какие вопросы обсудили депутаты Палаты -1

На рассмотрении парламентариев находится 40 законопроектов. Все они касаются  разные сфер. На 2018 год запланирован и ряд международных встреч. Депутаты примут участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где планируют представить резолюцию по кибербезопасности.

«Мы начинаем активную работу с Парламентской ассамблеей Совета Европы». Какие вопросы обсудили депутаты Палаты -4

Валерий Воронецкий, предеседатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы начинаем активную работу с Парламентской ассамблеей Совета Европы и сейчас только недавно вернулась наша делегация. Мы вывели наши отношения в конструктивное русло.

«Мы начинаем активную работу с Парламентской ассамблеей Совета Европы». Какие вопросы обсудили депутаты Палаты -7

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, блок законопроектов, который связан с  улучшением экономического состояния в стране, можно было бы вспомнить как частное партнерство, банковский кодекс. Декрет №8 достоин отдельного внимания, потому что это абсолютно новое направление, оно практически закладывает основы для создания новой отрасли в развитии экономической составляющей страны.

Уже в конце февраля – начале марта депутаты отправятся в Женеву на очередную ассамблею Межпарламентского союза.

# Фотофакт # ОБСЕ # Валерий Воронецкий

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