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На одно место – три человека: 3799 кандидатов в депутаты местных Советов зарегистрировано в Минской области

12 января 2018 06:39
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Новости Беларуси. Миноблсовет лидирует в Беларуси по количеству желающих получить депутатский мандат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одно место, в среднем предендуют три человека. Для сравнения, конкурс в городские Советы – 2, в районные – 1,2.

На одно место – три человека: 3799 кандидатов в депутаты местных Советов зарегистрировано в Минской области -1

Всего в Минской области на регистрацию кандидатами в депутаты местных Советов выдвинуты 3799 человек – преимущественно путем сбора подписей. Среди претендентов 1759 женщин, также немало молодых людей до 30 лет.

Наиболее активно выдвигались представители сфер образования, культуры, науки и здравоохранения. После регистрации кандидаты вправе приступать к ведению предвыборной агитации, которая продлится по 17 февраля включительно. Напомним, местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля.

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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