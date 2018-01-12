«Если кто-то не смог выдвинуться – просто не доработал»: Лидия Ермошина – о выборах депутатов в местные Советы

Новости Беларуси. Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы выдвинуты 22 719 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 12 января.

На избирательный округ, таким образом, приходится более одного претендента. Впрочем, это средняя цифра по стране. Есть безальтернативные участки, на других конкуренция среди претендентов ожидается крайне высокой.

Стоит отметить, что большинство кандидатов выдвигались путем сбора подписей, на втором месте – представители трудовых коллективов и, наконец, выдвиженцы от общественных организаций и политических партий.