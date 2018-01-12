«Если кто-то не смог выдвинуться – просто не доработал»: Лидия Ермошина – о выборах депутатов в местные Советы

Новости Беларуси. Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы выдвинуты 22 719 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 12 января.
На избирательный округ, таким образом, приходится более одного претендента. Впрочем, это средняя цифра по стране. Есть безальтернативные участки, на других конкуренция среди претендентов ожидается крайне высокой.
Стоит отметить, что большинство кандидатов выдвигались путем сбора подписей, на втором месте – представители трудовых коллективов и, наконец, выдвиженцы от общественных организаций и политических партий.
Лидия Ермошина, председатель постоянной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Выборы становятся более либеральными. Более либеральным является поведение местных властей, которые создают лучшие условия для ведения предвыборной агитации, прежде всего, и для сбора подписей.
Я бы хотела сказать, что те условия, в которых работали кандидаты на первоначальной стадии, были весьма свободны. И если кто-то не смог выдвинуться – просто не доработал и не должным образом изучил закон.
Поданные кандидатами документы в настоящее время проходят проверку в местных избиркомах. Пристальное внимание – декларациям и подписным листам. После этого состоится регистрация. Прошедшие ее претенденты на депутатский пост смогут приступить к агитации. Этот этап завершится 17 февраля. А уже на следующий день – 18 февраля – в Беларуси назначен основной день голосования на выборах в местные Советы.