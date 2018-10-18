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Правительство Беларуси завершило подготовку программы своей деятельности до 2020 года

18 октября 2018 06:47
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Новости Беларуси. Обновлённое правительство Беларуси завершило подготовку дорожной карты своей работы на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, доработанный с учётом поручений Президента, внесён на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания.

Правительство Беларуси завершило подготовку программы своей деятельности до 2020 года-1

Общий посыл программы – эффективный рост экономики и улучшение благосостояния белорусов. В частности, готовится целый ряд мер для повышения доходов тех, кто сегодня получает небольшую зарплату. Увеличат и пенсии.

Александр Лукашенко: В будущем году мы планируем, что заработная плата перевалит через 1000 рублей

Одно из требований главы государства – восстановить 40-процентное соотношение средней пенсии к средней зарплате. Напомним, социально-экономическая тема стала основной на минувшей встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом.

# Парламент Беларуси # Фотофакт

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