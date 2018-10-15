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Встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» состоится в Люксембурге

15 октября 2018 06:28
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Новости Беларуси. Эта инициатива Евросоюза  затрагивает 6 постсоветских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече ждут министров иностранных дел ЕС и их коллег из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» состоится в Люксембурге -1

Интересы нашей страны представит Владимир Макей. Председательствовать на заседании будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» состоится в Люксембурге -4


Политический диалог затронет немало тем. Уже в 2019 году «Восточное партнёрство»  отметит первый юбилей. Подготовка к празднованию 10-летия инициативы и анализ того, что уже сделано – главное в повестке нынешнего дня. 

# МИД Беларуси # Фотофакт

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