Встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» состоится в Люксембурге

Новости Беларуси. Эта инициатива Евросоюза затрагивает 6 постсоветских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече ждут министров иностранных дел ЕС и их коллег из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.
Новости Беларуси. Эта инициатива Евросоюза затрагивает 6 постсоветских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече ждут министров иностранных дел ЕС и их коллег из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.
Интересы нашей страны представит Владимир Макей. Председательствовать на заседании будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Политический диалог затронет немало тем. Уже в 2019 году «Восточное партнёрство» отметит первый юбилей. Подготовка к празднованию 10-летия инициативы и анализ того, что уже сделано – главное в повестке нынешнего дня.