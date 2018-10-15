Встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» состоится в Люксембурге

Новости Беларуси. Эта инициатива Евросоюза затрагивает 6 постсоветских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече ждут министров иностранных дел ЕС и их коллег из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Интересы нашей страны представит Владимир Макей. Председательствовать на заседании будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.