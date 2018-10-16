В Минске завершилась встреча контактной группы по ситуации на Донбассе

Новости Беларуси. Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта в Украине придерживаться режима прекращения огня. Об этом заявил Мартин Сайдик по итогам заседания трехсторонней контактной группы, которое завершилось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная же интрига дня – кто займет место Леонида Кучмы, который несколько лет в этой группе представлял Украину. Официальный Киев сегодня представлял советник президента Порошенко – Руслан Демченко. С тем, кто заменит постпреда в этом переговорном процессе на постоянной основе, Украина ещё не определилась. Переговоры в очередной раз проходят на фоне нестабильной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине: Настоятельно призываю все стороны не допускать такого развития и проявить строгую сдержанность. Этот вопрос стал ключевым в рабочей группе по безопасности. Группа обсудила дополнительные меры по обеспечению долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, осуществление гуманитарного разминирования.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с обменом удерживаемых и поиском лиц, пропавших без вести. Также обсудили возможности улучшения условий пресечения линий соприкосновений через пункты пропуска.

Следующий раунд Минских переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится через три недели – 6 ноября.