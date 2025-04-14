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Пусть выполняют, если хотят работать здесь! Лукашенко о долгостроях в «Минск-Мире»

14 апреля 2025 13:33
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Вклад Минска в ВВП страны, порядок на каждом метре, решение проблем с парковками и жилищное строительство. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пусть выполняют, если хотят работать здесь! Лукашенко о долгостроях в «Минск-Мире»-2

Фундамент развития города – экономика. Столица удерживает высокие темпы, несмотря на базу прошлого года. Напомним, в 2024 году валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22 % от показателей всей страны. Растет промышленное производство и зарплаты минчан. Однако Президент обратил внимание на ряд проблемных вопросов.

Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

Пусть выполняют, если хотят работать здесь! Лукашенко о долгостроях в «Минск-Мире»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Сверхнормативные сроки строительства жилья – это недопустимо. Я так понимаю, это долгострой. У вас их 13, из них в «Минск-Мире» – 8. Но это вообще недопустимо. Они пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционное соглашение, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь.

По мнению мэра столицы, – долгостроев в Минске нет. Есть дома с нарушением нормативных сроков строительства – два-три месяца. Требования к застройщикам будут ужесточаться ведь в столице практически нет свободных территорий для новых кварталов. Что касается градостроительной политики, то она сохраняет социальную направленность.

# Александр Лукашенко

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