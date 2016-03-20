Александр Лукашенко проинспектировал «Коммунарку»: Поручение по модернизации в основном выполнено

Новости Беларуси. В экономике ошибки обходятся очень дорого. Хотя иногда это не так заметно. На неделе фабрика «Коммунарка», 4 года назад возвращенная под крыло государства, была проинспектирована Президентом. Предприятие модернизировали, здесь не только сохранили старый коллектив, но и создали дополнительные рабочие места. А соцпакет считается одним из лучших в столице. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – о рецептах сладкой жизни.

Самый лакомый кусок кондитерского пирога Беларуси пытались проглотить несколько раз – сначала рейдеры, затем иностранный акционер. И каждый раз за старейшую конфетную фабрику вступался лично Президент. Нынешний визит Александра Лукашенко по приятному поводу – оценить государственную рецептуру модернизации вкусного бренда.

Объемы инвестиций и продукции растут по всей отрасли. Теперь Беларусь отказалась от 8-ми тысяч тонн импортного шоколада. На кондитерской карте страны 20 вкусных предприятий для бизнеса. Но некоторые акционеры хотят разломать эти фабрики, как шоколад в своих руках. От государства требуют беспроцентных кредитов, а свою выручку в модернизацию не вкладывают. У Президента по этому поводу чёткая позиция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если эти предприятия были государственные, а потом кто-то их там сбагрил, значит точно так, как с «Коммунаркой» – возвращайте государству. Никаких затяжек быть не должно. Интересы людей – прежде всего.

«Коммунарку» тоже пытался «съесть» заграничный акционер. Сырьё для белорусской фабрики через свои фирмы покупал по завышенным ценам, а продукцию продавал по заниженной стоимости. Спасать национальное достояние пришлось Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из предприятия пытались выкачать максимум. И к этому времени оно бы уже не существовало. Ту модернизацию, которую вы провели, ни один частник не проводил бы.

За 4 года модернизации под патронажем государства «Коммунарка» еще «не в шоколаде», но здесь уже стало значительно слаще. Износ оборудования уменьшился вдвое, а производительность увеличилась.

Но для работников понятнее цифр и показателей конвейер вкусных «бонусов». К праздникам и юбилеям – премии, молодым родителям и пенсионерам – дополнительные выплаты.

Екатерина Соболь, машинист:

Здесь помнят о людях. Молодым мамам дополнительно к государственному пособию дают две базовые величины от предприятия. Если у вас есть двое деток до 16 лет, то можно им поехать в лагерь бесплатно, то есть за счет профсоюза.

«Коммунарка» ориентирована на аппетиты белорусов. Для этого расширяет фирменную торговлю. А 80% импорта съедают российские просторы. Для диверсификации рынка изучают вкусы китайских сладкоежек. Именно после модернизации конфеты могут выпускать в самых разных упаковках и на любой экзотический вкус.

Иван Данченко, генеральный директор предприятия:

На новых линиях начали производить нугу, нугу с орешками, горький шоколад, шоколад с перцем. Вот такие специфические для Китая вкусы действительно им понравились.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Традиционные вкус и качество сохранили, а добавили еще и современные ингредиенты. Белорусская «Коммунарка» была и остается белорусским брендом, как эти знаковые места нашей страны на шоколадном панно.

Пусть дороже, но честнее перед потребителем: на «Коммунарке» не стали отказываться от какао-бобов ради неполезных и дешевых ингредиентов. У «Алёнки», «Столичных» оставили легендарный вкус детства. В стране строгие требования к качеству продукции. Вся пищевая промышленность под опекой и контролем государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мною было принято решение сохранить государственный стандарт – ГОСТы. Поэтому белорусские продукты питания вне конкуренции в мире. То, что должно быть всегда в руках государства, если это ответственное государство, это продукты питания. Я отношу туда и «Коммунарку». Еще можно на 2 это умножить, потому что конфета – это наши дети.

Подсластили жизнь «Коммунарке» 540 миллиардов инвестиций. Показатель развития предприятия – это очереди в отдел кадров и увеличение штата сотрудников при росте производительности труда почти в 3 раза.

Татьяна Сайганова, заместитель генерального директора по производству:

Такого переоснащения производства, наверное, фабрика «Коммунарка» не знала даже за всю свою историю. Мы заменили оборудование по переработке шоколадных масел. Именно от этого оборудования зависит вкус нашего шоколада.

Такие современные цеха не стыдно показать самым высоким гостям, а руководителю фабрики – смотреть в глаза Президенту. Александр Лукашенко оценил выполнение своих поручений на 95%. Остальные 5% пусть будут стимулом для дальнейшего роста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы выполнили план по модернизации. Вы поставили новые линии, старые линии пока приспособили. То есть по-хозяйски. Не торопитесь, время сегодня такое. Вот мы попали в яму в эту не по своей воле. Это временно. И в основном, я скажу, это не для вас. Если вы будете чуть-чуть больше шевелиться и сделаете то, что вы в этом году наметили сделать на «Коммунарке», вы будете жить нормально. Я в этом убежден.

Ежегодно с этих линий сходит по 20-30 новинок. А сейчас в ассортименте 250 наименований.

А это уже первый полезный продукт, без вредных компонентов сахара. Как и вся модернизация на фабрике, этот шоколад сделан по рецепту главы государства. Первыми на вкус «Президента» Александр Лукашенко дал попробовать телеоператорам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Угощаю я первый раз, первым шоколадом, потому что причастен к изготовлению.

Шоколад я уже подарил руководству России. Покупают в Швейцарии еще где-то. Я им – говорят: «Все, не надо Швейцарский, давайте белорусский». Я говорю: «Нет, мы еще лучше сделаем».

Кстати, именно такой безвредный шоколад полезен даже для пожилых. О людях в уважаемом возрасте Александр Лукашенко вспомнил, рассказывая коллективу «Коммунарки» о традициях своей семьи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Коммунарка» мне передает наборы конфет. Пресс-секретарь часто участвует в этом. У малыша в школе есть дом стариков, к которым я постоянно езжу. Мы собираем торты и все прочее, и он везет старикам. И они так благодарны… И всегда благодарят вас.