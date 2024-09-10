Поставка продукции, обмен кадрами и опытом – Мексика заинтересована в официальном сотрудничестве с Минском

Мексика заинтересована в официальном сотрудничестве с Минском, в том числе в сфере экономики, медицины, образования, культуры. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в России и Беларуси по совместительству, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент на социально-экономическое развитие. Так, гости выразили заинтересованность в поставках промышленной продукции, обмене опытом и кадрами. Также было предложено организовать взаимные визиты между представителями сферы здравоохранения и образования. Минску есть что показать и рассказать: в городе функционирует почти три десятка вузов, две с половиной сотни школ и гимназий.

Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в России и Беларуси по совместительству:

Мы проводим череду встреч и переговоров с Академией наук Беларуси, ищем точки соприкосновения и сотрудничества в разных сферах экономики. В первую очередь нас интересует сельская отрасль.

Мексика – это одна из экономически развитых в Латинской Америке стран. Ставку делают на промышленность и сельское хозяйство.