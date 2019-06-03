Посол Таджикистана в Беларуси: «В Могилёвской области будет возведён сад грецкого ореха»

Новости Беларуси. В июне ожидается официальный визит президента Таджикистана в Беларусь. Об этом стало известно 3 июня на встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом дружественной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана Один из совместных проектов – «Сады Дружбы». По договоренностям, достигнутым в 2018 году, таджикская сторона высадит на юге Беларуси яблони, черешни, абрикосы и виноград. Специально для этого из Центральной Азии привезли тысячи саженцев. Плодовые сады уже есть в Брестской и Гомельской областях.

Махмадшариф Хакдод, Чрезвычайный И Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

В Могилевской области тоже будет возведен сад грецкого ореха. В этом направлении работа продолжается. Если в целом говорить, отношения между нашими странами очень хорошие – братские, дружественные. Мы всегда будем дорожить этими отношениями, потому что эти отношения в первую очередь дают весомый тон, исторически сложившаяся дружба между нашими народами. Доверительные отношения между нашими главами государств и регулярные встречи на разных уровнях и взаимные визиты дают нам уверенность смотреть на будущее.