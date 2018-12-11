Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси посол Германии поделился с журналистами итогами разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»
Он отметил, что 2018 год для белорусско-немецких отношений стал наиболее успешным и важным как в политическом, так и экономическом планах.
Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:
Это действительно успешный для нас год. Что касается будущего наших двусторонних отношений, на этой основе мы и будем их развивать. Но прежде всего нужно определить приоритетные направления нашего сотрудничества. Прежде всего, в сфере экономики. И здесь, конечно же, в число этих направлений входит сохранение позитивного инвестиционного климата в Беларуси. Еще важно, чтобы отношения Беларуси с Европейским союзом и дальше развивались конструктивно и успешно.