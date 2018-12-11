Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси посол Германии поделился с журналистами итогами разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

Он отметил, что 2018 год для белорусско-немецких отношений стал наиболее успешным и важным как в политическом, так и экономическом планах.