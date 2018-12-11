Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

Германия для нас – один из ключевых внешнеторговых партнеров: занимает четвертое место по объему товарооборота. В этой стране знают нашу продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтехимию. А вот в основе импорта – инвестиции: Германия – главный поставщик высокотехнологичного оборудования для модернизации белорусских предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это технологичная страна, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях вашей страны. Также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить.

Ожидаю от этой встречи полной ясности. Во-первых, чего бы Германия хотела от Беларуси, что не нравится в Беларуси? Я предлагаю вам недипломатичным языком сегодня поговорить, что называется, один на один.

Я откровенно вам скажу, чего бы мы хотели получить от Германии, да и от Евросоюза. Вы ведущая страна Евросоюза, оплот Евросоюза, если хотите, главная хранительница. Евросоюза без Германии просто бы не было сегодня. А Евросоюз – наш сосед.

Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии. Того же самого мы хотели бы и от Германии: мы хотим, чтобы Германия, понимая нас, делала конкретные шаги навстречу. Ненормально, когда мы – открытая страна для всего Европейского союза, в том числе и для Германии, а даже торговать с вами мы не можем, потому что вы забор выстроили и даже к забору никого не подпускаете. Хуже, чем у Трампа с Мексикой – стена выстроена. Только она незримая. Она экономическая. Поэтому мы хотели бы, чтобы мы наконец-то сняли эти заборы, и если Европейский союз так привержен рыночной экономике, чего же тогда ограждаться?