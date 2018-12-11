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Переговоры вице-премьеров Беларуси и России пройдут 11 декабря в Москве

11 декабря 2018 06:32
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Новости Беларуси. Переговоры вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака пройдут сегодня в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры вице-премьеров Беларуси и России пройдут 11 декабря в Москве-1

Стороны намерены обсудить вопрос о компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации. Планируется, что алгоритм такой компенсаций будет выработан до 15 декабря.

# Беларусь-Россия # Игорь Ляшенко # Дмитрий Козак # Фотофакт

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