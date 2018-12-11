Переговоры вице-премьеров Беларуси и России пройдут 11 декабря в Москве

Новости Беларуси. Переговоры вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака пройдут сегодня в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Переговоры вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака пройдут сегодня в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны намерены обсудить вопрос о компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации. Планируется, что алгоритм такой компенсаций будет выработан до 15 декабря.