В Минске открылось посольство Судана

Новости Беларуси. Посольство Судана открылось 11 декабря в Беларуси. В торжественной церемонии принял участие президент этого африканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Посольство Судана открылось 11 декабря в Беларуси. В торжественной церемонии принял участие президент этого африканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомню, в эти дни Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске. Судан – важный партнер Беларуси в Африке, и мы готовы развивать отношения. Подтверждением служат и договоренности, достигнутые 10 декабря во время переговоров во Дворце Независимости.
Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана
На новый, более высокий уровень стороны намерены вывести и межрегиональное сотрудничество. Речь об этом шла на встрече президента Судана и председателя Палаты представителей. Белорусская сторона выступает за более тесное сотрудничество бизнеса.
Говорили и о диалоге в сфере образования. Это особенно важно в преддверии создания совместных сборочных производств, где нужны квалифицированные кадры. Что же касается межпарламентского сотрудничества, то за последнее время подписан меморандум о взаимопонимании, созданы парламентские рабочие группы, идет работа на международных площадках.