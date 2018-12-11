В Минске открылось посольство Судана

Новости Беларуси. Посольство Судана открылось 11 декабря в Беларуси. В торжественной церемонии принял участие президент этого африканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, в эти дни Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске. Судан – важный партнер Беларуси в Африке, и мы готовы развивать отношения. Подтверждением служат и договоренности, достигнутые 10 декабря во время переговоров во Дворце Независимости.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

На новый, более высокий уровень стороны намерены вывести и межрегиональное сотрудничество. Речь об этом шла на встрече президента Судана и председателя Палаты представителей. Белорусская сторона выступает за более тесное сотрудничество бизнеса.