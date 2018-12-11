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В Минске открылось посольство Судана

11 декабря 2018 11:25
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Новости Беларуси. Посольство Судана открылось 11 декабря в Беларуси. В торжественной церемонии принял участие президент этого африканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылось посольство Судана-1

Напомню, в эти дни Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске. Судан – важный партнер Беларуси в Африке, и мы готовы развивать отношения. Подтверждением служат и договоренности, достигнутые 10 декабря во время переговоров во Дворце Независимости.

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На новый, более высокий уровень стороны намерены вывести и межрегиональное сотрудничество. Речь об этом шла на встрече президента Судана и председателя Палаты представителей. Белорусская сторона выступает за более тесное сотрудничество бизнеса.

В Минске открылось посольство Судана-4

Говорили и о диалоге в сфере образования. Это особенно важно в преддверии создания совместных сборочных производств, где нужны квалифицированные кадры. Что же касается межпарламентского сотрудничества, то за последнее время подписан меморандум о взаимопонимании, созданы парламентские рабочие группы, идет работа на международных площадках.

# Беларусь-Судан # Фотофакт

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