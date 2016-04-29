Перемирие на Пасху: контактная группа по Украине выступила за полное прекращение огня с 30 апреля

Новости Украины. Контактная группа по Украине выступила за перемирие на Пасху. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, наступить оно должно уже предстоящей ночью. Минск 29 апреля вновь превратился в площадку для переговоров.

Помимо заседания трехсторонней контактной прошла встреча рабочей группы по безопасности. Подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам собирались накануне. В ходе встреч обсуждались вопросы водоснабжения, поставок газа, социальных платежей. Но вот об обмене пленными договориться пока не удалось.

Что касается сегодняшнего заявления, соблюдение перемирия возьмёт под контроль контактная группа. А в случае его нарушения будут организованы немедленные взаимные консультации. Следующий раунд переговоров запланирован на 18-е мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Договорено, что соответствующее распоряжение о полном соблюдении режима прекращения огня будут доведены до всех ответственных лиц на местах. Также подтверждено, что будут предприняты необходимые шаги с целью гарантирования безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ.