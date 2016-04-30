Президент Беларуси о парламентской кампании: народное волеизъявление должно пройти в демократичной и спокойной атмосфере

Все, что происходит в жизни, в разных странах (кроме, конечно, природных явлений), можно сказать, что это плод совместных усилий рядовых граждан и власти. Но если что-то не складывается, люди предпочитают пенять на сильных мира сего. Такова традиция во всех, наверное, уголках земли. Хотя по демократическим принципам народ и власть – соучастники. Люди сами выбирают президентов, депутатов, в некоторых странах – мэров, губернаторов и так далее. Предстоящей осенью это право, право избирать, смогут вновь реализовать белорусы. Выборы депутатов в Национальный парламент назначены на 11 сентября.

Совершенствовать законы для народных избранников – задача непосредственная. Непосредственно избирательный процесс тоже важно совершенствовать. До старта очередной кампании – чуть более месяца: срок полномочий обеих палат Парламента истекает в середине октября.

Алла Наумчик, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Четыре года длится созыв у депутатов. Есть определенные достижения. Сказать, что нет проблем, нельзя, потому что проблемы существуют, и каждый депутат, работая в своем избирательном округе, отмечает всегда эти проблемы. Может быть, не все удалось сделать депутатам этого созыва, но я думаю, что нашим последователям будет над чем работать.

Работа сложная и ответственная. Стоит ли вновь претендовать на кресло народного избранника, каждый должен решать сам. В ходе ежегодного Послания народу и Национальному собранию глава государства подчеркнул важность преемственности в высшем законодательном органе. С одной стороны – стабильность и опыт, с другой – свежая кровь.

Сохранят ли свои кресла 30% депутатов или цифра будет иной? В любом случае важно обеспечить абсолютно прозрачный, спокойный и демократичный избирательный процесс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Народное волеизъявление по сложившейся практике должно пройти в абсолютно демократичной и спокойной атмосфере и, самое главное, на высочайшем организационном уровне, как это у нас всегда бывало. Особое внимание нам надо обратить на формирование избирательных комиссий, в состав которых должны войти достойные представители трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. По традиции в страну приедут и международные наблюдатели. Ограничивать их количество нам не следует.

На совещании у Президента обсудили предложения по совершенствованию избирательного процесса. Новшества, которые не требуют закрепления на законодательном уровне, ЦИК обещает внедрить уже в 2016 году. Учтены будут в том числе и пожелания международных организаций.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Рекомендаций более 30. БДИПЧ ОБСЕ обращало внимание на совершенствование трех главных процедур, по их мнению. А именно, совершенствование процесса при формировании избирательных комиссий. Второе – повышение прозрачности рассмотрения избирательных споров. Третье – повышение прозрачности при подсчете голосов избирателей. Все эти рекомендации в той или иной мере будут учтены в ходе данной избирательной кампании.

В состав Палаты представителей, согласно Конституции, гражданам Беларуси предстоит избрать 110 депутатов. А значит своих делегатов определят 110 избирательных округов. А претендовать на место в нижней палате могут граждане Беларуси, достигшие 21 года и постоянно проживающие в стране. Выдвинуть кандидата смогут избиратели округа – поддержать его должны не менее тысячи человек.

Еще один возможный вариант – заручиться одобрением трудового коллектива. Правда, численность его должна быть не менее 300 человек. И, наконец, выдвинуть своего кандидата может высший орган политической партии.

Выборы в Палату представителей пройдут в один тур.