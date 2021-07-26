«Приезжайте в любое время». За что Президент Беларуси поблагодарил посла Азербайджана?

Встреча во Дворце Независимости прошла по случаю завершения в нашей стране дипмиссии Латифа Гандилова. Глава государства поблагодарил его за существенный личный вклад в развитие двусторонних отношений. Беларуси и Азербайджану, подчеркнул Президент, удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. В диалоге коснулись не только экономической, но и внутриполитической тематики. Так, наша страна прикладывает значительные усилия по восстановлению мира на территории Нагорного Карабаха. Партнеры такие действия оценивают высоко и, в свою очередь, готовы поддерживать Беларусь. В том числе и на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лучшие наши друзья – послы – уезжают. Мы вынуждены надеяться, что сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном, поскольку на всех уровнях – вы это не хуже меня знаете – нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания. Приезжайте в любое время. Я вас благодарю за понимание того, что происходило и происходит в Беларуси, тех непростых процессов. В Беларуси очень переживали во время конфликта. Путь к миру только начался, и я об этом говорил в Азербайджане – хотелось бы, чтобы он был недолгим, очень на это рассчитываем. И армянский народ, и азербайджанский народ – они заслужили спокойной и мирной жизни. Что касается наших отношений на перспективу – торгово-экономических, какой-то помощи со стороны Беларуси в плане технической, технологической и прочее – ну, вы знаете, что наши двери всегда открыты.