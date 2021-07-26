Говорили о внешней политике страны. Лукашенко провёл рабочую встречу с Макеем

Обсудили уровень контактов и взаимодействия с нашими основными партнерами, график международных мероприятий. Он изменился в условиях пандемии. И, конечно, подвели итоги семинара-учебы с послами, он проходил в Минске. И как раз в ее рамках состоялась встреча белорусских дипломатов с главой нашего государства.