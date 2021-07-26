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Говорили о внешней политике страны. Лукашенко провёл рабочую встречу с Макеем

26 июля 2021 10:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о внешней политике страны. Лукашенко провёл рабочую встречу с Макеем-1

Обсудили уровень контактов и взаимодействия с нашими основными партнерами, график международных мероприятий. Он изменился в условиях пандемии. И, конечно, подвели итоги семинара-учебы с послами, он проходил в Минске. И как раз в ее рамках состоялась встреча белорусских дипломатов с главой нашего государства.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Фотофакт

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