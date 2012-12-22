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Премьер-министр Италии подал в отставку

22 декабря 2012 17:09
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Новости Италии. Премьер-министр Италии Марио Монти подал в отставку. Его уход означает конец работы нынешнего правительства и досрочные выборы.

Монти вступил в должность премьера чуть больше года назад в разгар кризиса на Аппенинах. Новому правительству пришлось принять ряд непопулярных мер, из-за чего в последние месяцы по стране то и дело вспыхивают массовые акции с требованием отставки премьера.

Монти согласился уйти с поста, как только будет принят бюджет на 2013 год, который итальянский парламент одобрил накануне. Монти обещание сдержал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Италии

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