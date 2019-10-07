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Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты

07 октября 2019 17:26
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Новости Беларуси. 7 октября был последний день подачи документов и в областные избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании

В Гомельской области уже сложился предварительный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина от 36 до 55 лет. Состоит в политической партии.

Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты-1

Жителям юго-восточного региона предстоит выбрать 17 представителей для работы в парламенте страны.

Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты-4

Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
По критериям, предположим, пол потенциального кандидата, это около 70 % – мужчины, 30 % – женщины. Отрадно, что 18 % – это молодые люди до 35 лет. От 36 до 55 – 43%, старше 55 – 30 %. По способу выдвижения: сбор подписей – 20%, от трудовых коллективов – 12%. На первом месте – это выдвижение партиями, около 60 %.

Окончательный список кандидатов станет известен 17 октября. У областных избирательных комиссий есть 10 дней на проверку документов, поданных для регистрации.

# Избирательная кампания в парламент # Алексей Неверов # Иван Толкач # Фотофакт

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