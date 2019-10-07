Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты

Новости Беларуси. 7 октября был последний день подачи документов и в областные избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании

В Гомельской области уже сложился предварительный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина от 36 до 55 лет. Состоит в политической партии.