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В избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании

07 октября 2019 13:04
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Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва завершается 7 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании-1

По последним данным в избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании. Больше всего кандидатов – 51% – было выдвинуто от политических партий. Почти треть – от граждан. И чуть более 20% – от трудовых коллективов. Что касается нарушений, говорить о них пока рано, поскольку проверка документов еще не началась. И лишь некоторым кандидатам были вынесены предупреждения за неправильное ведение сбора подписей.

В избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании-4

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом Центральной комиссии по выборам Беларуси:
Уже завтра мы будем знать полное количество выдвинутых кандидатов. И можно будет говорить о начале этапа проверки подписей, проверки документов, будь то документы от политических партий или от трудовых коллективов, и в течение 10 дней будут зарегистрированы все кандидаты, которые пройдут этот этап.

В избирательные комиссии поступило 340 комплектов документов от потенциальных участников парламентской кампании-7

Основной день голосования на выборах в Палату представителей – 17 ноября.  

# Выборы-2019 # Фотофакт

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