«Важно, чтобы сегодня разговор шёл не в обвинительном уклоне»: Владимир Макей на форуме «Минский диалог»

Новости Беларуси. 7 октября во время «Минского диалога» прозвучало утверждение, что обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум собрал экспертов из Европы, США, Азии, Ближнего Востока. Всего – около 700 человек. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси, этот форум является логичным продолжением большой прошлогодней конференции, которая была посвящена восточноевропейской безопасности.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Важно, чтобы сегодня разговор шел не в обвинительном уклоне, чтобы стороны не пытались упрекать друг друга в том, что что-то не получается у нас в сфере обеспечения большей региональной и международной безопасности, а попытались найти решение тех проблем, которые лежат на поверхности. Мне кажется, что эти дискуссии, которые содержатся в программе форума, могут получиться.

Среди тем, которые будут обсуждены, – безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями, политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. Форум предусматривает и пленарные сессии высокого уровня.

Сразу после официального открытия форума началась сессия официальных лиц, на которой ожидается участие действующих министров иностранных дел. Там будет представлен взгляд отдельных государств на события, происходящие в Европе.