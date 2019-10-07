В Минске определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты с избирателями

Новости Беларуси. В столице определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей с избирателями, а также места для проведения собраний, митингов и пикетирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей с избирателями, а также места для проведения собраний, митингов и пикетирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Встречи будут проходить в школах, залах библиотек, территориальных центрах и на площадках жилищно-эксплуатационных управлений. Из них 54 помещения оборудованы согласно требованиям безбарьерной среды.
Названо также 276 мест для установки информационных стендов. Это оживленные места в городе – площадки перед магазинами, возле остановок и рынков. Размещать агитационные материалы разрешено на информационных стендах ЖЭО, общежитий, кинотеатров, медучреждений и торговых объектов. Задействовать стенды других организаций можно только с разрешения их руководителей.