В Минске определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты с избирателями

Новости Беларуси. В столице определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей с избирателями, а также места для проведения собраний, митингов и пикетирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встречи будут проходить в школах, залах библиотек, территориальных центрах и на площадках жилищно-эксплуатационных управлений. Из них 54 помещения оборудованы согласно требованиям безбарьерной среды.