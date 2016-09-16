Президент Беларуси провел встречу с премьер-министром Молдовы

Новости Беларуси. Бишкек стал площадкой и для ряда двусторонних переговоров. Менее часа назад завершилась встреча Президента Беларуси с премьер-министром Молдовы. Рассматривались вопросы экономического и дипломатического сотрудничества.

Товарооборот между странами в этом году уже достиг порядка 140 миллионов долларов.

Основа белорусского экспорта – нефтепродукты, троллейбусы, тракторы, продукты питания. В свою очередь Молдова поставляет нам вина, кукурузу, сахар и фрукты. В Кишиневе действуют и три совместных сборочных производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.