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Президент Беларуси провел встречу с премьер-министром Молдовы

16 сентября 2016 10:25
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Новости Беларуси. Бишкек стал площадкой и для ряда двусторонних переговоров. Менее часа назад завершилась встреча Президента Беларуси с премьер-министром Молдовы. Рассматривались вопросы экономического и дипломатического сотрудничества.

Товарооборот между странами в этом году уже достиг порядка 140 миллионов долларов.

Основа белорусского экспорта – нефтепродукты, троллейбусы, тракторы, продукты питания. В свою очередь Молдова поставляет нам вина, кукурузу, сахар и фрукты. В Кишиневе действуют и три совместных сборочных производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Молдова

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