Минская милиция рассказала подробности о митингах в поддержку издания Шарли Эбдо и «майдана» в Украине

Новости Беларуси. Открытый диалог президента Беларуси с журналистами получил продолжение. 30 января, причем до вечера звучали вопросы и ответы, а на ряд из них уже 31 января последовала реакция, к примеру, минская милиция рассказала подробности митингов в поддержку издания Шарли Эбдо и «майдана» в Украине. Напомним, об этих событиях шла речь в вопросе представителя одного из иностранных масс-медиа. Глава государства дал поручение детально разобраться в произошедшем и предоставить информацию — уже авторам вопросов.

Семь часов и восемь минут продолжался разговор во Дворце Независимости. Без ограничений по формату и содержанию: слово мог взять любой желающий.

Остро поставил вопрос и редактор еще одного Интернет-издания. Сергей Сацук подчеркнул, с каким трудом зачастую журналисту достается информация. В пример привел работу со Следственным комитетом.

Сергей Сацук, главный редактор Интернет-портала «Ежедневник»:

Каждое государственное ведомство внутренними инструкциями оградилось от журналистов. Эти инструкции вступают в прямое противоречие с данным законом, законом о СМИ и других законов.

По поручению президента факты, озвученные во время разговора, сразу стали проверяться. Этого журналиста 31 января приняли в Администрации главы государства.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня он был приглашен к главе Администрации. Мы с ним провели достаточно обстоятельную беседу. Что касается фактов, пока каких-то фактов конкретных коррупционных преступлений, проявлений не было предоставлено. Конечно, из этой нормы есть исключения, когда следователь может определить объем информации, которую можно разгласить, но она не должна нарушать чьи-то законные права и интересы. Предварительное следствие потому так и называется, то есть на этой стадии уголовного процесса достаточно сложно определить еще, кто насколько виновен, поэтому любая информация может нанести вред тому или иному лицу.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

В материалах уголовных дел зачастую концентрируются тайны банковская, коммерческая, усыновления, врачебная, тайна оперативно-розыскной деятельности, которые не подлежат оглашению без соответствующего разрешения следователя. Могут быть оглашены только в определенных пределах, если они не затрагивают интересы граждан и интересы государств. В этой связи то обращение, которое главе государства последовало от главного редактора Интернет-портала «Ежедневник», я считаю, необоснованным, поскольку, во-первых, этот Интернет-портал с нами официально не сотрудничал и почти никогда к нам не обращался с какими-то просьбами о предоставлении информации.

Во время открытого диалога президенту не только задавали вопросы, но и просили разъяснить. Вот к Александру Лукашенко обращается репортер «BBC».

Татьяна Мельничук, корреспондент телерадиокомпании «BBC»:

Карикатурными выглядят некоторые действия власти, когда, например, арестовывается четверка, вышедших к посольству Франции с табличками «Я-Шарли». Именно в тот день, когда во всем мире вспоминают тех, кто погиб в редакции этого французского еженедельника.

Глава государства на вопрос отреагировал и попросил компетентных специалистов разъяснить ситуацию. Уже 31 января прессе готовы дать ответ.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

11 января в 12 часов 15 минут у Минского посольства Франции собралась группа граждан в количестве пяти человек для проведения несанкционированного мероприятия. Дежурный милиционер, который нес службу у посольства, обратился к гражданам с просьбой прекратить несанкционированное мероприятие, поскольку усмотрел в их действиях нарушение закона о массовых мероприятиях. К сожалению, его просьбу проигнорировали, его доводы остались не услышанными. Граждане находились у посольства еще около 15 минут. После чего самостоятельно разошлись по домам. Разумеется, никто их не задерживал. Материалы об административном правонарушении были составлены и направлены в суд Центрального района.

Журналист британской телерадиокомпании привела еще один пример.

Татьяна Мельничук, корреспондент телерадиокомпании «BBC»:

Или когда вдруг там этих теточек, пришедших к памятнику Шевченко с молитвой и свечками, берут на выходе из сквера, организуется судебный процесс. Поймите, это информационный повод для того, чтобы упрекнуть власть в том, что она несильная.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

22 января в Минске у памятника Тарасу Шевченко около 8 вечера собралась группа граждан в количестве 9 человек для проведения несанкционированного пикета в поддержку годовщины киевских событий на Майдане. Сотрудники милиции, которым было известно о проведении данного мероприятия, предупреждали собравшихся неоднократно о незаконности их действий и просили прекратить данное правонарушения. Однако собравшиеся на законные требования сотрудников милиции не реагировали. После разбирательства в отношении 6 из них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Трое были отпущены.

Нельзя сказать, что вопросы в контексте диалога — не по адресу. Проблема затронута серьезная. И вывод только один: закон Республики Беларусь выше любого мотива. И сама история доказывает, что только так можно обеспечить безопасность страны и ее граждан. В том числе ради этой цели и был организован диалог, что называется, со всем миром: в зале — журналисты из самые разные. И сторонники, и оппоненты действующей власти. На исходе шестого часа дискуссии была сформулирована общая позиция.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это моя кровная обязанность — безопасность белорусского государства. Если вы считаете, что во имя этой безопасности, а не во имя чего-то мы должны сесть за круглый стол — пожалуйста, я могу проинициировать такое собрание. Но не для того, чтобы гвалт устроить, насторожить общество. Если есть желающие поработать в этом направлении, внести новые предложения, я буду вам только благодарен. Вы правильно сказали: нам сейчас конфронтация не нужна.

Иосиф Середич, главный редактор газеты «Народная воля»:

Ні ў якім выпадку. Сёння трэба аб’ядноўвацца, а не канфрантацыю ладзіць.

Открытый диалог получился и это факт. Так говорят репортеры самых разных изданий, эксперты, люди на улице. Несмотря на острые вопросы, в том числе от, как их называют, оппозиционных СМИ, в итоге найден общий язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Мельничук, корреспондент телерадиокомпании «BBC»:

Канешне, добра, што гэты дыялог адбыўся, таму што няма сэнсу ў абмежаваных сустрэчах у мелкім фармаце гэтых самых прэс-канферэнцый. Усё гэта будуць слухаць і глядзець шмат людзей не толькі ў прэс-канферэнцыі, але і ў тых выявах, якія атрымаюць гэтыя думкі на старонках газет, на тэлеюбачэнні, радыё.

Диалог уже получил продолжение — видим мгновенные реакции чиновников высокого ранга на поручения президента разобраться в каждом конкретном случае и донести до журналистов, а значит, всего общества достоверную информацию и четкую позицию государства. Судя по всему, продолжение следует...