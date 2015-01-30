Открытый диалог Александра Лукашенко и журналистов уже называют не только самым продолжительным, но и самым обсуждаемым

Новости Беларуси. Ответы президента на самые острые вопросы во время открытого диалога, обсуждает широкая общественность. Газеты, журналы и информагентства не только Беларуси цитируют белорусского лидера. Напомним, более семи часов Александр Лукашенко 30 января общался с белорусскими и зарубежными журналистами.

Редакция, компьютер, корреспондент. Людмила Бурая словно кулинар, готовит в выпуск свежую пищу для своих читателей. В своей статье журналист строительной газеты практически дословно передает ответ президента на ее вопрос. Ведь тема жилья всегда актуальна.

Людмила Бурая, корреспондент издания «Строительная газета»:

Строительство на протяжении многих лет было точкой роста белорусской экономики. Будет ли по-прежнему в приоритете строительства жилья?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я думаю, миллионов 5 мы в этом году построим. У нас так где-то, по-моему, и запланировано, около 5 миллионов квадратных метров жилья. Хотелось бы, может, и больше, но формируя бюджет, видя, что ни банки, ни мы больше не потянем. Важные, которые начали, мы их будем продолжать. В новые влазить не будем, чтобы не увеличить нагрузку на бюджет. Но приоритетом при этом останется все равно жилье и частное индивидуальное строительство. Если люди хотят — пожалуйста, пусть собираются, строят, мы проконтролируем. Порядка здесь немного больше у строителей. Нерадивых частников мы выкинули с рынка. Что касается арендного жилья, похоже, это будет нашим приоритетом. Нормально прижилось это жилье. У нас порядка 30,5 тыс. арендных квартир. Их было немного, потом служебное мы перевели, новое построили. Мы будем продолжать это строительство. Незащищенных и многодетных мы будем поддерживать, выдавая им льготные кредиты, как и прежде.

Людмила Бурая, корреспондент ООО «Редакция газеты «Строительная газета»:

Есть еще такая группа малых совсем предприятий, которые существуют на рынке, они работают. Может быть, они могли бы работать более эффективно...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я приветствую такие мелкие компании, которые по закону честно работают, они аккумулировали в себе толковых людей, мы их поддерживаем и будем поддерживать, но без всякого жульничества. Да, ситуация строителей немного наклонила, и из Росси поток обратный пошел. Я предупредил строителей: вы смотрите, не бросайтесь на тех, кто вернется из России в ущерб нашим людям, которые здесь работали, не выгоняйте наших и не нанимайте тех. Уехали в свое время за длинным рублем — вернулись. Здесь сегодня тоже рынок сжался. Работы уже не столько. Пусть ищут.

Звонки знакомых, мол, «видели тебя по телевизору» и расспросы коллег о встрече с главой государства. Впечатления от общения с президентом, признается женщина, до сих пор свежи.

Во время семичасового открытого диалога Александр Лукашенко восхитил работоспособностью и достойными ответами на острые вопросы.

Людмила Бурая, корреспондент издания «Строительная газета»:

Было ощущение какого-то единства этой всей большой аудитории. Это меня действительно немного удивило, потому что все сказали, что хватит бодаться, надо всем взяться за дело и просто в одном направлении работать, независимо ни от каких разногласий. Есть понимание, что в таких диалогах может родиться это единство, что нам, наверное, больше всего нужно.

На встречу с главой государства во Дворец Независимости пришли репортеры как государственных, так и независимых негосударственных СМИ. Звучали неудобные вопросы, нынешняя семичасовая дискуссия впечатлила Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На прежних наших встречах присутствуют же и оппозиционные, и другие средства массовой информации, которые не очень со мной согласны. Было много неконструктивного, выпадов каких-то даже. Сегодня я этого не заметил. И апогеем всего была часть выступления Иосифа Середича, когда он сказал: нам не нужна сейчас конфронтация. Никому: ни президенту, ни оппозиционерам, ни власти. Хватит бодаться друг с другом, земля одна. Мы на этой земле —другой не будет.

Не только спросить, но и высказать свою точку зрения, поспорить, отстаивая ту или иную позицию во время открытого диалога с президентом, мог любой журналист.

Александр Лосминский, директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс»:

Мы увидели нашего главу государства, который, не скрывая никаких сторон жизни, на самые неприятные для него вопросы нашел такие убедительные, правдивые ответы, которые нас не просто устраивали, а мы готовы были аплодировать.

Алиция Пинюта, главный редактор газеты «Беларус-МТЗ обозрение»:

Открытый диалог президента с журналистами и журналистов с президентом проходил именно в этих рамках. Осознавая ответственность перед настоящим и перед будущим, потому что все, о чем говорилось, дает пищу для размышления не только в рамках политики, экономики — в рамках каких-то взаимных человеческих отношений.

Новый формат общения Александра Лукашенко с журналистами оправдал себя открытостью и информативностью. Об этом говорят и эксперты.

Арсений Сивицкий, политический аналитик:

Подобные конференции с максимальным присутствием журналистов как государственных, так и негосударственных СМИ как раз позволяет доносить ту информацию снизу, как говорят, с земли, о которой, может быть, не всегда глава государства знает. С этой точки зрения, конечно, этот формат очень перспективен.

Открытый диалог президента с представителями медиасферы стал рейтинговым по количеству просмотров в вечернем телеэфире.

Темы разговора оказались интересны не только журналистам, чиновникам, но и обычным белорусам. Ведь глава государства одинаково искренне говорил как о большой политике, так и о житейских вопросах.

Мнения минчан:

— Президент подчеркнул то, что «майдана» в Беларуси не будет. Я очень на это надеюсь и надеюсь на то, что у нас люди более разумные и к этому не приведут.

— Мне нравится, как он отвечает — простой человек из народа.

Онлайн пространство до сих пор прирастает комментариями и мнениями по поводу общения президента и репортеров.

Комментарии Интернет-пользователей:

— Слушала прямую трансляцию по радио в Интернете — впечатлило. Много важных и нужных тем затронуто, молодцы журналисты — много смелых и интересных вопросов, на которые мы получили конкретные и понятные ответы.

— Посмотрела, послушала — понравилось. Четко, честно, грамотно, правильно и открыто! Все на одном дыхании. Держать внимание 7 часов — уровень. Молодец, Батька.

— Новый формат общения со СМИ. В общем, мне понравилось. Все четко и конкретно, ничего лишнего. Держать во внимании 7 часов представителей СМИ — классно! Не каждый так умеет! Думаю, все довольны общением с главой государства.

Открытый диалог президента с журналистами обозначил новый тренд — в белорусском обществе все больше стремятся к единству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.