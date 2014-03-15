После референдума в Крыму Украину ждет очередной виток эскалации насилия

Новости Украины. Референдум на Крымском полуострове накалил страсти во всех регионах. Столкновения евромайдановцев с пророссийскими активистами происходили в эти дни в Донецке, причем, с человеческими жертвами! А в Киеве новые власти пытались помешать проведению референдума всяческими способами и даже просили военную поддержку у США! Но оружие и топливо американцы не пообещали, а только лишь продовольственные пайки.

Тему продолжит наш специальный корреспондент в Киеве - Александр Добриян.

В Киеве крымский референдум ждут на каком-то псевдовоенном положении. Выпуски новостей на местных телеканалах неизменно содержат сообщения о передвижении российских войск. То эшелон с техникой направился в глубь Крыма, то очередное танковое формирование приблизилось к границе Харьковской области.

Переходная украинская власть в эти дни без конца апеллирует к международным инстанциям в поиске помощи. В том числе и военной. Например, у США просили топлива и разведданных. Однако, добро получили пока только на сухие пайки. Пригодятся и они!

Верховная рада на днях возродила Национальную гвардию. И в пятницу первыми гвардейцами уже назначены бывшие бойцы самообороны Майдана. 500 человек ещё несколько недель назад сражавшихся деревянными палками и бутылками с бензином с понедельника начнут обучаться ведению боя на настоящем армейском полигоне и с настоящим оружием. Считается, что после курса молодого бойца эти мужчины разъедутся по домам и будут ждать приказа на мобилизацию. Однако, никто не гарантирует, что с новыми знаниями они не вернутся снова в центр Киева.

Киевлянин:

Нужны меры, чтобы удержать людей от конфронтации. Смотрим новости, ютуб и не понимаем, где мы в Украине или на Кипре каком. Что с нами происходит? Такого ж не было. Какая-то агрессия. Я очень плохо к этому отношусь. Считают, что или мы их убьём, или они нас и тогда наступит мир.

Кстати, на неделе сорок вооружённых автоматами и пистолетами мужчин назвавшихся «воинами Нарнии» - а это один из отрядов самообороны Майдана - пытались захватить отделение банка в центре Киева. Штурм не удался, нападающих задержали, но спустя несколько часов отпустили, по-видимому, за заслуги перед революцией.

А тем временем, кадровые украинские военные проводят на восточных рубежах одно учение за другим. Крупнейшие за последние 20 лет манёвры сухопутных войск в пятницу прошли совсем рядом с белорусской границей - в Черниговской области. За учениями лично следил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Подготовкой военных остался доволен, а всех украинцев призвал в это экономически сложное время спонсировать армию через СМС-сообщения на специальные номера мобильных операторов.

Николай Лискович, житель Черниговской области:

Все переживают. Нервничают. Мамка моя вообще собралась выезжать. Боятся, что война будет. Что тут , что у Киеве.

Пока же реально кровь льётся только на востоке страны. Градус напряжённости зашкаливал на этой неделе в Донецке и Харькове. Здесь в стычках между сторонниками бывшей и новой политики погибли по разным сведениям до 5 человек, десятки серьёзно ранены.

И всё же очередной виток эскалации насилия аналитики ожидают после референдума в Крыму. Уж слишком большие геополитические ставки сделаны на полуостров, да и мнения самих украинцев на этот счёт довольно полярные. Даже в сотне метров от Майдана можно услышать вот такое мнение.

Наталья, киевлянка:

Нашли оправдание Майдану. Но не могут найти оправдания Крыму. А ведь это такое же свободное волеизъявление народа только в другом регионе. Я поддерживаю народ Крыма в его желании и хочу, чтобы эти интересы Крыма и его народа были учтены. Я верую, что это интересы именно его народа.

Международное сообщество же не спешит с реальными действиями. Тот же конгресс США отложил решение вопроса о предоставлении финансовой помощи Украине на недельку. Из Евросоюза накануне крымского референдума пришло сообщение о готовности подписать с Украиной договор об ассоциации уже 21 марта. Правда, пока это лишь устные обещания, которые могут быть легко скорректированы по результатам событий на черноморском побережье.