Анатолий Рубинов о работе Сельсоветов: Прежде всего надо использовать спонсорскую помощь

Новости Беларуси. 14 марта в верхней палате Парламента обсудили, как сделать более эффективной работу органов самоуправления. Основанная мысль, которая прозвучала на встрече - депутаты на местах обладают всеми полномочиями, чтобы решать повседневные проблемы людей. Такое мнение высказал председатель верхней палаты Парламента Анатолий Рубинов.

К слову, выборы в местные Советы состояться 23 марта. От активности избирателей и их кандидатов зависит благополучие районов и самих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это же такая основная структура, основной костяк, собственно говоря, который скрепляет все наше общество. При том каждый уровень имеет свое значение. В том числе и сельские Советы. Иногда говорят, какие они там решения принимают, сельские Советы, у них денег мало! Да могут они все делать! Прежде всего надо использовать спонсорскую помощь. Там же всегда есть хозяйства. Прежде всего люди должны беспокоиться о том, как устроена их жизнь. Будут ли отремонтированы дороги, колодцы, будут ли там детские садики построены.