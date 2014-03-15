В Харькове задержаны 40 человек, которые участвовали в беспорядках 14 марта, а в Крыму - тихо

Новости Украины. В Харькове растёт число задержанных по подозрению в организации и участии в беспорядках, которые охватили город 14 марта поздно вечером. По последним данным, арестованы уже 40 человек.

Всё началось с того, что праворадикалы закидали петардами штаб активистов антимайдановского движения. После этого горожане двинулись к отделению партии «Правый сектор». Люди, вооружившись битами, попытались проникнуть в здание, однако боевики начали стрелять по ним из окон. Как минимум, 2 человека убиты, ещё пятеро, в том числе и милиционер, получили тяжёлые ранения. Вооружённые евромайдановцы забаррикадировались на втором этаже и взяли в заложники несколько человек.

Переговоры с националистами, которые прибыли из Полтавы, велись всю ночь. В операции участвовал сам мэр Харькова, который пообещал горожанам, что экстремистов будут судить.

А в Крыму 15 марта, наоборот, тихо. Там готовятся к референдуму, который пройдёт 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.