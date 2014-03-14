Александр Лукашенко: Беларусь продолжает реализовывать потенциал Конституции и стоять на защите своего народа

Новости Беларуси. Беларусь продолжает реализовывать потенциал Конституции и стоять на защите своего народа. Об этом президент заявил 14 марта на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в торжественной обстановке вручил Государственные награды. Время для встречи на таком высоком уровне выбрано не случайно. Уже 15 марта основному закону страны исполнится 20 лет.

В составе конституционного суда Беларуси — всего 12 человек. Половину из них назначает президент, еще шесть — кандидатуры от верхней палаты Парламента. Наталья Карпович, положив руку на основной закон, сегодня произнесла присягу.

Сама церемония довольно жестко регламентирована. Акт о принятии присяги теперь навсегда в личном деле. В гардеробе появится мантия, а в библиотеке презент от главы государства — подарочный экземпляр конституции. И, конечно, самое главное - удостоверение судьи.

После этого настал черед вручить Государственные награды. Медалью «За трудовые заслуги» награжден Сергей Чигринов, почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь» присвоено Тадеушу Вороновичу. Благодарность президента объявлена судье Владимиру Изотко.

В последнее время статус одного из высших судов Беларуси постоянно растет. Как и его значение в жизни общества. Президент отметил, что это особенно важно в преддверии выборов в местные Советы. Александр Лукашенко призвал избирателей прийти на участки и определиться, кто завтра станет депутатом и дальше продолжит работу на благо страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Принятие Конституции с последующими изменениями имело первостепенное значение для становления Беларуси на путь суверенного развития. За этот период сделано немало. Те, кто помнит 90-е, может объективно сравнить произошедшие в стране перемены и отметить развитие нашего государства. Опираясь на закрепленные в Конституции основополагающие ценности, Беларусь продолжает реализовывать потенциал основного закона и стоять на защите своего народа. Человеку очень важно доверять своему государству. Поэтому хочу заверить вас, белорусский народ, что мы всегда поддерживали и будем поддерживать всех, кто вносит достойный вклад в дело построения сильной, стабильной и процветающей Беларуси. Нам не нужны потрясения и революции, и мы не допустим в стране любого рода экстремизма. Наши люди могут спокойно жить, учиться и работать. Государство и в дальнейшем продолжит создавать условия для свободного и достойного развития личности, обеспечивать законность и правопорядок.

Хочу особо подчеркнуть, что стабильность нашей страны обеспечивается в первую очередь сильной властью и ее огромной поддержкой абсолютным большинством людей.

В текущем году нас ожидает очередное важное политическое событие. 23 марта в стране состоятся выборы в местные Советы депутатов XVII созыва. Действующим созывом достигнуты хорошие результаты. Но жизнь не стоит на месте. Еще очень многое нужно сделать. Поэтому очень важно, кто завтра станет депутатом и дальше продолжит созидательную работу на благо нашей страны. В дни голосования у наших граждан есть возможность самостоятельно ответить на этот вопрос. И поэтому я обращаюсь к нашим людям, прошу прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Для нас важно мнение каждого человека. Выборы должны пройти в спокойной обстановке. И я заверяю вас, что мы обеспечим безопасность всех организаторов и участников избирательной кампании. Сил и средств для этого у нас достаточно.

Актуальных вопросов по работе Конституционного Суда у гостей накопилось много. Высказался практически каждый гость. Основные тезисы — от председателя. Петр Миклашевич предложил проработать концепцию государственно-правовой политики. Подобные стратегические наработки уже есть, например, для экономики.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Достигнутый уровень государственного строительства и социально-экономического развития, современные интеграционные процессы обуславливают необходимость разработки комплексного документа - единой концепции государственно-правовой политики Республики Беларусь в целях надлежащего правового обеспечения государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан в современных условиях.

В связке с Конституционным Судом было бы полезно активнее работать всем ветвям власти. Для этого предложили ввести практику полномочных представителей, чтобы не заниматься многодневной перепиской с ведомством, которое иногда бывает расположено в нескольких сотнях метров от суда.

Сергей Чигринов, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

Речь идет о полномочных представителях президента Республики Беларусь, палат Парламента, Совета министров в Конституционном Суде. В ходе конституционного судопроизводства должна быть представлена позиция высших государственных органов, особенно по принципиальным вопросам правового регулирования.

Дать возможность людям напрямую обращаться в Конституционный Суд — еще один насущный вопрос. Это мировая практика, которую не так давно подхватили в России. Теперь ежегодно служители федеральной «фемиды» высшего порядка разбирают по 15 тысяч жалоб. Большинство из которых к этому суду не имеет никакого отношения. Так что торопиться и гнаться за модой, возможно, еще рано.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Опты работы Конституционных Судов иных стран показывает, что в среднем, там где это право предоставлено, всего лишь 3-5% жалоб, с которыми обращаются граждане в органы конституционного правосудия, рассматривается Судами. Все остальные по тем или иным причинам отвергаются.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Не считаю, что есть такая необходимость, чтобы гражданин лично обращался напрямую в Конституционный Суд. Потому что для этого есть достаточно органов, в том числе и суды, через которые в соответствии с Конституцией они могут обращаться. А тот конституционный предварительный контроль конституционности вносимых законопроектов позволяет не допускать случаев, чтобы какие-то неконституционные деяния были в принимаемых законах.

Александр Лукашенко:

Давайте подумаем, как гражданина ввести в Конституционный Суд. Чтобы гражданин чувствовал, что да, есть и Конституционный суд. Я еще раз подчеркиваю: надо дать возможность, видимо, Конституционному Суду изучать ответы на жалобы и обращения граждан в уполномоченные органы. И если там Конституционный Суд увидит, что ответ, знаете, ну что такое ответ? Что такое ответ, когда мало я там даю ответов, Геннадьевна написала этот ответ, а ей принес какой-то там чинуша маленький, все это прошло до президента - ответили. То есть это формальным становится. Особенно при том огромной количестве обращений, которые поступают. Ничего страшного, если Конституционный Суд просто возьмет посмотрит. То есть надо найти тот путь, по которому Конституционный Суд будет иметь право и возможность просто посмотреть, как работают по конституционным вопросам с гражданами уполномоченные органы.

Президент многие предложения поддержал, но каждый раз подчеркивал, что торопиться в принятии таких фундаментальных решений не стоит. Что касается обращений непосредственно в Конституционный Суд — есть вариант сделать лимит, к примеру, в 30 вопросов в год. Которые будут передаваться, например, через Парламент.

Петр Миклашевич:

Начали ежегодно анализировать. Начиналось с 20 таких обращений, 30. Сейчас около 70, в прошлом году было. Но, к сожалению, ни одно обращение к нас не поступило. мы просим - дайте изменим правовой механизм немножко. И предложения поступают.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно это поддерживаю. Подумайте, как реализовать этот механизм. Какие? Может и все 70 - это не вопросы Конституционного Суда. А те, где действительно - вы же это видите - вы должны. Я почему это поддерживаю? Давайте попробуем для наработки практики. Вы же всегда говорите - главное, это практика, чтобы она была. А если мы это не пробуем делать, так мы все время будем спорить - это плохо, а это хорошо. Один будет говорить одно, другой - другое. Давайте сделаем так, чтобы в этом году 30 обращений граждан через нас поступило в Конституционный Суд. и посмотрим, как они работают.

Продолжая тему развития конституционного строя, президент отметил, что рано или поздно может возникнуть необходимость в новом основном документе.

Александр Лукашенко:

Нам рано или поздно придется принимать новую Конституцию. Конституцию не переходного периода, а Конституцию сформировавшегося и устоявшегося на какой-то период времени нашего государства. Конституцию, если мы ее будем создавать, я бы очень хотел, чтобы члены Конституционного Суда, судьи Конституционного Суда - весь Конституционный Суд в это был вовлечен. Как граждане.

О работе в международных организациях и представительстве Беларуси на европейской арене рассказала заместитель председателя Ольга Сергеева. Она же подняла и бытовой вопрос: попросила предоставить Конституционному Суду новое помещение. Эта проблема по заверению президента так же будет решена в ближайшее время.