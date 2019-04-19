Откровенный разговор о ситуации в стране. Какие темы затронет Президент в своём Послании 19 апреля
Новости Беларуси. Главное политическое событие года. Сегодня, 19 апреля, Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств.
В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет. И всякий раз это непременно анализ ситуации в стране и стратегия ее развития на ближайшее время.
Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит тему.
Екатерина Жилянина, СТВ:
В Овальным зале Дома правительства соберутся депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, члены правительства, руководители крупнейших предприятий, дипломаты. Ежегодно, как правило, в конце апреля, Президент обращается с Посланием к белорусскому народу и парламенту.
Это конституционная обязанность главы государства. И, как правило, затрагивает Президент в своем выступлении самые главные насущные темы, как внутреннюю так и внешнюю политику.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Будет такой откровенный разговор о той ситуации, которая складывается у нас в стране. О тех задачах, которые перед нами стоят. Сейчас и на ближайшую перспективу.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы все послушаем и потом расставим акценты и главные приоритетные задачи, которые необходимо выполнять Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Самые интересные вопросы для белорусов – так называемый социальный блок: зарплаты, налоги, пенсии, стипендии, рабочие места, медицинское обслуживание, образование. Перед «Большим разговором», который состоялся в начале марта, Президенту прислали около 2 тысяч вопросов. Их проанализировали, обобщили. Александр Лукашенко на некоторые уже ответил, поручил разобраться в определенных обстоятельствах, но часть, безусловно, легла в основу социальных тезисов Послания.
Бизнесмены и управленцы ждут экономический блок. Тенденции известны: либерализация бизнеса, рентабельные эффективные производства, новые рынки сбыта, упрощение процедур и налогов, цифровизация и высокие технологии. Промышленность, строительный комплекс, аграрный – от их развития напрямую зависит благосостояние страны. Среди актуальных задач сейчас, как мы знаем, развитие регионов и строгое соблюдение дисциплины. Наверняка созвучными главным приоритетам будут тезисы нынешнего Послания.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Там будут ответы на многие из тех тем, которые реально сегодня волнуют население, простых людей, глубинку. Много будет говориться о развитии регионов, конкретные поручения будут даваться соответствующим органам власти, управления.
Не менее ожидаемой станет международная тематика. Громких событий в мировом информационном пространстве сейчас хватает. А Беларусь – страна с открытой экономикой, к тому же настроена на диалог и интеграцию.
Екатерина Жилянина:
Как ожидается, красной нитью через всё Послание пройдет тема национальной безопасности. О главных тезисах, которые прозвучат сегодня в Овальном зале – в наших следующих выпусках.
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию станет основной темой всех новостных выпусков на СТВ. Мы ожидаем серию прямых включений из Дома правительства. Кроме того,
Выступление Александра Лукашенко будут транслировать в прямом эфире телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал радио. Начало – в 10.30. Телеверсию покажут в вечернем эфире все белорусские телеканалы.