Послание президента Беларуси-2012. Что сделано за год?

Новости Беларуси. В ежегодном послании президент фактически озвучивает стратегию развития страны на ближайшие месяцы. Главными темами послания-2012 стали модернизация производства, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, привлечение прямых инвестиций в экономику, строительство арендного жилья. Что же сделано за год?

Из послания президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 08.05.2012:

Суть нашего экономического курса – создание новых высокопроизводительных рабочих мест на действующих и вновь создаваемых предприятиях, стимулирование самозанятости, предпринимательства и инициативы, повышение ответственности каждого за себя, свою семью и свою страну.

Наши производители должны стать конкурентоспособными в экономике самых высоких стандартов потребления – отметил президент в своем послании. Преимущество тем, кто ориентирован на местное сырье, импортозамещение, экспортоориентирован. Приоритет в развитии проектов с высокой производительностью труда – в малых и средних городах. Созданные в технопарке Минской области производства – яркий пример таких предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

В этом году началась массовая модернизация экономики, промышленности. Модернизация заключается в том, чтобы мы создавали производства с выработкой на одного работающего не менее 60 тысяч долларов в год. Вот, первый пример, который начал уже в наладочном режиме работать, – это переработка шины. Вот на том производстве выработка – около 100 тысяч долларов на одного работающего.

Модернизация не означает щедрый поток государственного финансирования – отметил президент. Ведь нередко деньги шли под бездумную закупку оборудования или строительство заводов, чья продукция потом оказывалась невостребованной. Если есть проект или идея, стоит искать под нее инвестора. Причем разговор о прямых инвестиций, а не о замаскированной форме кредита.

Из послания президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 08.05.2012:

Беларусь должна стать страной во всех отношениях привлекательной для вложения средств. Важным шагом в этом направлении является предстоящее принятие закона «Об инвестициях». Условия инвестирования в Беларусь должны быть одними из лучших в мире, а гарантии добросовестным инвесторам – абсолютные.

Зарубежных бизнесменов привлекают в Беларуси стабильность, порядочность, надежность и низкий уровень коррупции. Однако не стоит списывать со счетов и отечественных предпринимателей, которые не прочь вложить финансы в перспективные проекты.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Инвестиции должны прийти и дать отдачу, чтобы это действительно была продукция, которая востребована. Два производителя, два торговца, два продавца всегда договорятся между собой. Наша задача – создать поле, на котором они будут договариваться, чтобы им было обоим комфортно.

Агропромышленный комплекс – важнейший приоритет государственной политики. За последние годы в село вложены колоссальные средства. И теперь экономика Беларуси вправе ожидать от аграриев соответствующих результатов в виде роста экспорта, доходов и увеличения заработков крестьян.

Из послания президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 08.05.2012:

Мы поставили перед собой амбициозную задачу построить в каждом хозяйстве за собственный счет сельхозпредприятий и местных органов власти по одному молочно-товарному комплексу. У нас, если откровенно говорить, произошел разрыв. Агрогородки построили, а производство отстало.

Поправляя экономику сельского хозяйства, можно рассчитывать на достойные дивиденды. Ведь натуральная продукция пользуется спросом. В Молодечненском районе буквально месяц назад запустили новую ферму. Сегодня здесь сдают по три тонны молока в сутки. И впервые в хозяйстве получили продукт «экстра-класса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Романюк, председатель ОАО «Засковичи» Молодечненского района:

Новое высокотехнологическое оборудование. Надо научить людей, чтобы выйти, конечно, на самоокупаемость этой фермы.

Эффективность государственной жилищной политики следует кардинально повысить. Президент подробно остановился на актуальном для многих белорусов вопросе. Миллион человек за последние пять лет улучшили жилищные условия. Однако количество нуждающихся в собственных квадратных метрах растет, особенно в Минске.

Из послания президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 08.05.2012:

Надо создать в стране цивилизованный рынок арендного жилья. Все договоры найма должны быть прозрачными и понятными. Поэтому поручаю Правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом обеспечить формирование государственного арендного жилищного фонда и защиту прав долгосрочных арендаторов путем разработки типовых контрактов.

Фонд жилищных помещений для коммерческого использования формируется из свободных квартир государственного жилфонда. Договор найма таких помещений можно заключать на 5 лет.

Светлана Вишневская, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:

Жилые помещения коммерческого использования пользуются громадным спросом как у граждан, так и у военнослужащих.

В 2013 году предусмотрено строительство 500 таких квартир, в 2014 – 1500, в 2015 – 1000 квартир.

Говорил в послании президент и о духовности. Возрождении одного из главных культурных символов Беларуси – знаменитых Слуцких поясов.

Из послания президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 08.05.2012:

Этот проект уникален. В нем сплелись воедино духовность, традиции, история, культура, технологии и экономика. Здесь мы не только должны возродить древний промысел, но и сделать его современным брэндом, позволяющим нам зарабатывать валюту и прославляющим Беларусь.

В Могилевской области воссоздали традицию плетения поясов, чтобы они украсили дома каждого белоруса.