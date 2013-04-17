Кубинец переехал в белорусскую глубинку по предложению белорусского посольства и получил работу и жилье

Новости Беларуси. Работу на крупнейшем кубинском предприятии он променял на должность механизатора в белорусской глубинке. Инженер из Гаваны с семьёй переехал жить в Гродненскую область. Здесь иностранному специалисту предоставили жильё и работу, помогли обзавестись хозяйством. Теперь Хавьер Эстрада выращивает свиней и мечтает о новом тракторе.

Кубинец Хавьер ворвался в Беларусь так же стремительно, как недавний ураган. С семьёй на Гродненщине живёт уже несколько лет. Его жена родом из Гомеля, поэтому, когда в белорусском посольстве в Гаване предложили переехать на родину супруги, долго не думали. Правда, поселиться решили на окраине Беловежской пущи. Местному хозяйству как раз нужны были специалисты такого уровня.

Хавьер Эстрада:

Моя жена отсюда, она, когда услышала "Беловежская пуща", сразу решила сюда ехать. Она говорит: «Давай, Хавьер, лучше поедем в пущу, там и хозяйство хорошее».

Из Гаваны прилетели всего с одним чемоданом. В хозяйстве сразу же выделили жильё, помогли обустроиться. Больше всего, признаётся Хавьер, поразило отношение простых белорусов.

На работе Хавьер, кстати, инженер по образованию, зарекомендовал себя хорошим работником. Новые для себя специальности освоил быстро.

Владимир Зданович, председатель Новодворского сельского исполкома:

Ему предложили работу сначала механиком. Затем он решил себя испробовать на производстве. Освоил профессию механизатора, получил трактор.

Напарник и по совместительству сосед Иван Андрушко о Хавьере отзывается исключительно положительно. Говорит, и на работе и дома помогают друг другу. Ведь хозяйство у Эстрады немаленькое, несколько свиней, куры и утки. А на приусадебном участке кубинец выращивает все овощи. Правда, к белорусскому климату самому Хавьеру пока привыкнуть сложно.

В планах кубинца остаться в Беларуси навсегда. Хавьер уже накопил денег на собственный дом, купил автомобиль. Воспоминания о Кубе только теплые.

В Гаване, утверждает Хавьер, ещё обязательно побывает, но чуть позже, чтобы повидать родных. Жить же «белорусский кубинец», как и раньше, хочет в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.