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Первый заместитель министра энергетики Беларуси освобожден от должности

17 апреля 2013 11:50
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Новости Беларуси. Эдуард Товпенец освобожден от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. 17 апреля подписано соответствующее постановление Совмина.

В должности первого зама Эдуард Товпенец работал с 2002 по 2003, затем на протяжении года исполнял обязанности министра, после чего в 2004 вновь вернулся на должность первого заместителя, которую занимал до настоящего времени.

Согласно постановлению, Эдуард Товпенец освобожден от занимаемой должности в связи с выходом в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также премьер-министр Михаил Мясникович подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам работы и развития энергетики. Она сформирована во исполнение поручений Главы государства по итогам совещания по работе Минэнерго.

# Государственная политика в области энергетики # Государственная политика

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