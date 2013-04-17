Первый заместитель министра энергетики Беларуси освобожден от должности

Новости Беларуси. Эдуард Товпенец освобожден от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. 17 апреля подписано соответствующее постановление Совмина.

В должности первого зама Эдуард Товпенец работал с 2002 по 2003, затем на протяжении года исполнял обязанности министра, после чего в 2004 вновь вернулся на должность первого заместителя, которую занимал до настоящего времени.

Согласно постановлению, Эдуард Товпенец освобожден от занимаемой должности в связи с выходом в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также премьер-министр Михаил Мясникович подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам работы и развития энергетики. Она сформирована во исполнение поручений Главы государства по итогам совещания по работе Минэнерго.