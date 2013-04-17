В Лондоне прошла церемония похорон Маргарет Тэтчер

Новости Великобритании. Похороны бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер состоялись в Великобритании. Церемония прощания с железной леди проходила в соборе Святого Павла. Она началась с чтения Библии. Отрывки читали нынешний премьер-министр и внучка баронессы.

Дороги по маршруту от здания британского парламента до собора Святого Павла перекрыты. Над правительственными зданиями приспущены государственные флаги. Основная часть траурного мероприятия прошла в соборе Святого Павла. После церемонии тело Тэтчер кремируют и похоронят с военными почестями на кладбище при королевском военном госпитале в Челси.

Похороны Тэтчер отнесены к категории церемониальных, что на ступень ниже госпохорон. Не тратить деньги на такие мероприятия в нелегкое экономическое время — указание первой и пока последней женщины-премьера в истории Королевства.

На траурной церемонии присутствовала главная леди Британии — Королева Елизавета Вторая. Похороны Тэтчер собрали не только её сторонников, но и противников. Этот факт еще раз доказывает - баронесса была сильным политиком и харизматичным человеком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.