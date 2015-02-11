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Порошенко, Меркель, Олланд, Путин вылетели в Минск

11 февраля 2015 14:17
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В Минске ожидают участников саммита «нормандской четверки» по Украине.  Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту приземлится в Национальном аэропорту с минуты на минуту.

Канцлер Гермении Ангела Меркель вылетела в Минск для участия  в переговорах. Около часа назад курс на белорусскую столицу взял и самолет президента Франции Франсуа Олланда. 

Самолет с президентом Порошенко тоже вылетел в белорусскую столицу.

Сегодня же Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором они выразили заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины. Президенты Беларуси и России коснулись вопросов подготовки предстоящей встречи "нормандской четверки". Обсуждены основные моменты документа, который прорабатывается сейчас на уровне делегаций и будет вынесен на рассмотрение лидеров государств в "нормандском формате".

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится во Дворце Независимости, где все готово для проведения саммита. В течение дня там работают наши журналисты.

# Владимир Путин # Франсуа Олланд # Ангела Меркель # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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