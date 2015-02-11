На встречу «нормандской четверки» в Минск приехали более 500 журналистов

Новости Беларуси. В Минск 11 февраля прибыли более 500 иностранных журналистов. Около 100 из них сопровождают глав государств «нормандской четверки».

Как сообщила пресс-секретарь президента Беларуси, аккредитация представителей СМИ в эти минуты продолжается.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Республики Беларусь:

Дворец Независимости, в котором запланировано проведение переговоров уже сейчас абсолютно готов принимать всех высоких гостей. На мероприятие уже аккредитовано более 500 представителей СМИ. Для нашей страны это однозначно беспрецедентная цифра. Хочу отметить, что аккредитация до сих пор открыта.

Среди прибывших в Минск представителей СМИ журналисты из США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Чехии, России, Испании и других стран.

Они делятся прогнозами и ожиданиями от предстоящей встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангел Харейро, корреспондент телеканала «Antena 3 TV» (Испания):

Я с уверенностью могу сказать, что Европа ожидает максимального результата от сегодняшней встречи. Мы надеемся, что решены будут все вопросы. К примеру, подпишут, мирное соглашение, которое поможет прекратить огонь на Украине. По-настоящему важно это событие и для журналистов. Мы приехали в вашу страну, теперь сможем увидеть первых лидеров и взять у них интервью.

Ольга Волкова, корреспондент телеканала «17 канал» (Украина):

Хочется, конечно же, мира, Все надеемся, что сядем за один стол переговоров. Мы, украинское СМИ, предлагаем провести телемосты с Киевом и Донецком — таким образом, хоть на начальном этапе, найти общий язык.